روبينيو: لهذا فضلت الانتقال لـ ريال مدريد عن برشلونة.. ومن لا يدين العنصرية تسبب بحكم سجني

كشف روبينيو بعد العديد من السنوات أسباب تفضيله الانتقال إلى ريال مدريد عن برشلونة.

وانتقل روبينيو إلى ريال مدريد في صيف موسم 2005-2006 قادما من سانتوس مقابل 24 مليون يورو وكان يعتبر مبلغا ضخما في ذلك الوقت.

وقال روبينيو لقناة ريكورد: "عندما تلقيت عرضا من ريال مدريد وجدت أن لديهم مجموعة كبيرة من اللاعبين البرازيليين وكذلك رائعين".

وأضاف "وكان يدربهم البرازيلي فاندرلي لوكسمبورجو، ولذلك فضلت الانتقال إلى ريال مدريد، فلماذا أذهب إلى برشلونة؟".

وأكمل "لقد صدر حكما علي في إيطاليا ظلما لشيء لم يحدث ولدي كل الأدلة التي تثبت ذلك".

واتهم روبينيو بتهمة الاغتصاب وقت وجوده في إيطاليا رفقة ميلان وصدر حكما بسجنه 9 أعواما، ويقيم البرازيلي الآن في بلاده حتى لا يسجن.

وتابع "لعبت لمدة 4 سنوات في إيطاليا وتعبت من رؤية قصص العنصرية، حدث ذلك في عام 2013 واليوم نحن في عام 2024".

وواصل "يقودني ذلك إلى الاعتقاد بأن نفس الأشخاص الذين لا يفعلون شيئا ضد العنصرية هم نفس الأشخاص الذين أدانوني في محاكمتي".

وشدد "لو كانت محاكمتي لشخص أبيض، لكانت مختلفة تماما دون أدنى شك".

وأنهى حديثه قائلا: "آمل أن أتمكن في البرازيل من الحصول على الصوت الذي لم يكن لدي في أي مكان آخر، لم أفعل أي شيء، ولم أرتكب أي جريمة".

وحصل روبينيو على العديد من البطولات في مسيرته الكروية مثل الدوري الإسباني والإيطالي والبرازيلي والتركي والصيني وكوبا أمريكا وكأس العالم للقارات.