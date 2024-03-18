انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(78) الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من دوري السوبر لكرة السلة.

المباراة تقام ضمن منافسات المرحلة الترتيبية، حيث انتصر الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 92-85 في الجولة الماضية، فيما خسر الأهلي بنتيجة 92-82 من سبورتنج.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي بـ 22 نقطة ثم الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة.

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77-76 للاتحاد

76-75 للاتحاد

75-74 للأهلي

73-72

73-70 للاتحاد

65-64 الأهلي يتقدم للمرة الأولى

64-64.. التعادل الأول

64-62

نهاية الربع الثالث: الأهلي 55-58 الاتحاد السكندري

56-53.. فارق 3 نقاط الآن

56-51.. الفارق يتقلص

53-43

51-40 للاتحاد

نهاية الربع الثاني: الأهلي 30-42 الاتحاد السكندري

42-30

40-30 للاتحاد

38-25 للاتحاد

نهاية الربع الأول: الأهلي 13-23 الاتحاد السكندري

21-13 للاتحاد

12-4 للاتحاد

بداية المباراة

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