انتهت كرة سلة - الأهلي (76)-(78) الاتحاد السكندري

الإثنين، 18 مارس 2024 - 21:24

كتب : FilGoal

الأهلي سلة ضد الاتحاد السكندري - إيهاب أمين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الجولة الـ 13 من دوري السوبر لكرة السلة.

المباراة تقام ضمن منافسات المرحلة الترتيبية، حيث انتصر الاتحاد على الجزيرة بنتيجة 92-85 في الجولة الماضية، فيما خسر الأهلي بنتيجة 92-82 من سبورتنج.

ويتصدر الاتحاد الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه الأهلي بـ 22 نقطة ثم الزمالك ثالثا برصيد 20 نقطة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - قبل مجموعة الأهلي.. تأهل الفتح الرباطي وبترو دي لواندا في الدوري الإفريقي كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر سلة - الاتحاد يتخطى الزمالك.. والأهلي يهزم الجزيرة قبل 3 جولات من ختام مجموعات الدوري كرة سلة - 3 فرص ممكنة لـ مصر.. الكشف عن قرعة تصفيات منافسات 3×3 المؤهلة للأولمبياد

--------

77-76 للاتحاد

76-75 للاتحاد

75-74 للأهلي

73-72

73-70 للاتحاد

65-64 الأهلي يتقدم للمرة الأولى

64-64.. التعادل الأول

64-62

نهاية الربع الثالث: الأهلي 55-58 الاتحاد السكندري

56-53.. فارق 3 نقاط الآن

56-51.. الفارق يتقلص

53-43

51-40 للاتحاد

نهاية الربع الثاني: الأهلي 30-42 الاتحاد السكندري

42-30

40-30 للاتحاد

38-25 للاتحاد

نهاية الربع الأول: الأهلي 13-23 الاتحاد السكندري

21-13 للاتحاد

12-4 للاتحاد

بداية المباراة

-----

تابع بالفيديو من هنا

الأهلي الاتحاد السكندري الاتحاد كرة سلة الأهلي كرة سلة الاتحاد السكندري كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة - الاتحاد يحسم صدارة ترتيبية السوبر بالفوز على الأهلي.. الترتيب قبل الجولة الأخيرة كرة سلة - قبل مجموعة الأهلي.. تأهل الفتح الرباطي وبترو دي لواندا في الدوري الإفريقي كرة سلة - فوز الاتحاد وخسارة الأهلي قبل قمة الجولة 13 في دوري السوبر سلة - الاتحاد يتخطى الزمالك.. والأهلي يهزم الجزيرة قبل 3 جولات من ختام مجموعات الدوري انتهت كرة سلة - الزمالك (74)-(77) الاتحاد.. نهاية المباراة كرة سلة - 3 فرص ممكنة لـ مصر.. الكشف عن قرعة تصفيات منافسات 3×3 المؤهلة للأولمبياد كرة سلة - الانتصار الأول بعد 18 مباراة.. الزمالك يكسر حاجز 100 نقطة ويهزم الأهلي مباشر كرة سلة - الأهلي (99)-(110) الزمالك.. انتصار أبيض
أخر الأخبار
كرة سلة - الاتحاد يحسم صدارة ترتيبية السوبر بالفوز على الأهلي.. الترتيب قبل الجولة الأخيرة 18 دقيقة | كرة سلة
"الحكم تجاهل عمدا إهانة فينيسيوس".. بيان ناري من ريال مدريد جراء أحداث أوساسونا 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
الهلال السوداني يعلن تلقي موافقة مبدئية للعب في الدوري التنزاني 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
يتبقى مرموش.. انضمام حجازي ومصطفى وتريزيجيه إلى معسكر منتخب مصر 55 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي: غياب بارتي عن قائمة غانا بناء على طلبه ساعة | الكرة الأوروبية
مروان حمدي: كولر كان يريد ضمي.. كنت سعيدا بمضايقة ميدو وكسبت رهان المليون بسبب المنتخب ساعة | الدوري المصري
استبعاد ميسي من قائمة الأرجنتين للإصابة ساعة | أمريكا
إبراهيم نور الدين: أنا حكم مصر الأول.. لا أجامل والكاميرات تطاردني مثل شيكابالا ومتعب 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما 4 قرعة دوري الأبطال.. ريال مدريد في مواجهة مانشستر سيتي