سكاي: كيميتش أصبح قابلا للبيع.. ومنافسة 6 أندية للتعاقد معه وطلب بايرن

الإثنين، 18 مارس 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

جوشوا كيميتش

انفتحت إدارة نادي بايرن ميونيخ لبيع جوشوا كيميتش لاعب الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن بعد الرفض التام من النادي البافاري في الصيف الماضي لبيع لاعب الوسط الألماني فالأمر تغير الآن.

وأفادت الشبكة أن النادي سيدرس بيع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما في حال تلقي عرضا لا يرفض.

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وأوضحت الصحيفة أن بايرن سيدرس بيع كيميتش في حال كان العرض يصل إلى 80-90 مليون يورو.

وتصل القيمة السوقية لكيميتش الآن 75 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت.

وينتهي عقد كيميتش بنهاية الموسم المقبل.

وذكرت الشبكة أن هناك منافسة من 6 أندية للتعاقد مع كيميتش وهم ليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان.

تعليق كيميتش

علق كيميتش من قبل على مستقبله رفقة بايرن إذ قال للصحفيين: "عقدي ممتد حتى 2025، أريد أن أظهر أفضل ما لدي للنادي وثم سنرى ما سيحدث".

وأتم "أشعر بالهدوء، لكن لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد العقد، بالتأكيد أنا سعيد للغاية في النادي والمدينة، الأمر ليس بهذا السوء هنا".

وكان كيميتش قد رد من قبل على مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان لشبكة سكاي سبورت ألمانيا إذ قال: "في الواقع أنا أركز فقط على بايرن ميونيخ، بالنسبة لي هذا الانتقال ليس موضوعا على الإطلاق حاليا في الشتاء".

واختتم "أعتقد أن في مرحلة ما سيتواصل النادي وسنجلس معا، كل ما سيتم مناقشته، سنناقشه مع بعضنا البعض وليس مع وسائل الإعلام".

رد مدير بايرن

رد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونيخ على أمر بقاء كيميتش فقال لشبكة سكاس سبورت ألمانيا: "يجب أن ننتظر المدير الفني الجديد فسيكون لديه رؤية مختلفة".

وأنهى "أريد أن أتحدث مع كيميتش، هذا سيحدث لأنه لاعب هام للغاية ويستحق اللعب لبايرن".

ويحتل بايرن المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 60 نقطة، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر.

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