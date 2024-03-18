أول تصريحات براهيم دياز بعد وصوله إلى المغرب

الإثنين، 18 مارس 2024 - 21:00

كتب : FilGoal

براهيم دياز في المغرب

وصل براهيم دياز لاعب منتخب المغرب الجديد إلى بلاده استعدادا للمشاركة في التوقف الدولي المقبل.

براهيم دياز

النادي : ريال مدريد

المغرب

وقال دياز في أول تصريحاته عند وصوله: "أنا سعيد للغاية بالتواجد هنا في المغرب".

وأضاف "أود أن أشكر الملك على الدعم والحب والعاطفة الذين قدمهم لي".

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وأوضح "كرة القدم تملك دعما كبيرا هنا، وأنا ممتن لكل من أتى لاستقبالي وكل هذا الحب".

واختتم "سيكون شرفًا لي أن أرتدي قميص منتخب المغرب وأريد أن أجعل الشعب فخورا".

ماذا حدث؟

تم اختيار لاعب ريال مدريد في قائمة وليد الركراكي لمعسكر منتخب المغرب في توقف شهر مارس الجاري، بعد أن قرر أخيرا تمثيل المغرب بدلا من إسبانيا.

وقبل وصوله قال دياز لإذاعة كادينا سير الإسبانية: "سأستمر كشخص إسباني، فأنا مغربي بنسبة 100% وإسباني 100% لدي جنسية مزدوجة، سأشكر كل من يفهم ذلك وأتمنى أن يتفهم الجميع ذلك".

وأضاف "يجب أن أتعلم اللغة العربية التي أعرف فيها بعض الكلمات بالفعل، أشعر بالسعادة والفخر لتواجدي في قائمة المغرب".

وأكمل "اتخذت ذلك القرار وأشعر أنني بخير، قررت ما شعرت به ولا يجب أن تفكر في الأمر كثيرا".

وتابع "سأكون سعيدا بالطبع إذا سجلت في مرمى إسبانيا، لكن أفضل التسجيل أيضا في الفرق الأخرى، الحب الذي شعرت به من المغرب وإسبانيا عظيم جدا".

وشدد "أفكر بقلبي دائما وهذا ينطبق على اختياري للمغرب، المشروع الذي أخبروني به المغرب جيد جدا بالنسبة لي ولذلك قررت الانضمام".

وأنهى حديثه قائلا: "أحب كرة القدم وسأتابع قائمة لويس دي لا فوينتي -المدير الفني لإسبانيا- أشاهد دوري الشباب والفئات الأدنى، كرة القدم تعتبر هوايتي".

تعليق دي لا فوينتي

علق دي لا فوينتي قرار دياز الانضمام إلى منتخب المغرب من قبل.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين: "الشيء الأكثر أهمية هو من يرغب اللعب معنا، دون مطالب أو شروط، مع المساواة في الحقوق والواجبات مثل جميع اللاعبين الآخرين".

وأتم "لقد لعب دياز معي أكثر من أي مدرب آخر، أقدره كثيرا وأتمنى له الأفضل، كل شخص حر في اتخاذ قراره الخاص".

وولد مهاجم ريال مدريد الحالي، ومانشستر سيتي وميلان السابق في مدينة ملقة الإسبانية لأم إسبانية، وأب مغربي.

ويستعد المنتخب المغربي لخوض وديتين أمام أنجولا وموريتانيا في أغادير يومي 22، و26 مارس، فيما سيكون الظهور الأول الرسمي لبراهيم دياز في يونيو ضد زامبيا والكونغو بتصفيات كأس العالم 2026.

براهيم دياز المغرب
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