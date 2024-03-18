استقبال كولر "أشهر مواطن سويسري في مصر" من سفيرة بلاده

الإثنين، 18 مارس 2024 - 20:37

كتب : FilGoal

الأهلي - مارسيل كولر

استقبلت إيفون باومان سفيرة سويسرا في القاهرة مواطنها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

ووصف حساب السفارة السويسرية في القاهرة عبر فيسبوك كولر باعتباره "أشهر مواطن سويسري في مصر"

ونشر حساب السفارة السويسرية في القاهرة:

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إنه لمن دواعي السرور مقابلة أعضاء الجالية السويسرية في مصر.

هذه المرة اجتمعت السفيرة إيفون باومان مع المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، أشهر مواطن سويسري في مصر. مبروك له وللأهلي الفوز بلقب كأس مصر!

وحقق كولر بطولته السابعة مع الأهلي بالفوز بنهائي كأس مصر على حساب الزمالك بهدفين دون رد.

وأقيمت المباراة يوم 8 مارس الماضي على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.

وفاز كولر مع الأهلي بلقب الدوري 2022-2023، وكأس مصر 2022 و2023، ودوري أبطال إفريقيا 2023، وكأس السوبر المصري 3 مرات.

الأهلي مارسيل كولر
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