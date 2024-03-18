هنري: نعرف أن مبابي سيرحل عن باريس.. وأعلم برفض ريال مدريد ترك لاعبيه في الأولمبياد

أقر تيري هنري المدير الفني لمنتخب فرنسا الأولمبي أنه يعلم أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان سيرحل عن ناديه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال هنري للصحفيين: "الجميع يعلم أن مبابي سيرحل من باريس سان جيرمان، لكن لا نعلم إلى أين سيذهب، نريد تواجده في الأولمبياد لكن توجد العديد من العقبات".

وأتم "رأيت البريد الإلكتروني الخاص بريال مدريد الذي يفيد رفضه إرسال لاعبيه للمشاركة في الأولمبياد، كنت أعلم ذلك، سنرى ما سيحدث، لكن الأمر يزداد صعوبة".

وأوضحت صحيفة ليكيب الفرنسية من قبل أن الملكي رفض مشاركة أي لاعب من فريقه مع منتخب فرنسا الأولمبي في أولمبياد باريس المقرر إقامتها خلال العام الجاري، بمن فيهم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وكشفت الصحيفة أن ريال مدريد أرسل خطابا رسميا إلى الاتحاد الفرنسي يبلغه بعدم مشاركة أي لاعب من فريقه، ويعتبر ذلك حقا للأندية في الموافقة أو الرفض.

مبابي أوضح في أكثر من مناسبة أنه يريد المشاركة في أولمبياد باريس.

ورفض المهاجم تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، وزعمت العديد من التقارير الإخبارية بأنه وافق بالفعل على الانتقال للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نصيحة ديشامب

نصح ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لاعبه مبابي بعدم المشاركة في أولمبياد باريس.

وقال ديشامب في تصريحات للصحفيين: "أرى أنه من الصعب للغاية المشاركة في مسابقتين متتاليتين خلال الصيف دون الحصول على أي راحة".

وشدد "الأمر صعب للغاية على على الصعيدين النفسي والبدني".

وأوضح ديشامب أنه من الأفضل أن يعلن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي قائمته قبل انطلاق بطولة يورو 2024 حتى يحسم الجدل حول المشاركين في البطولتين.

وأكمل "لا نريد أي تدخل يخل باستعداداتنا ليورو 2024، وهي البطولة الأهم بكل تأكيد"

كان فيليب ديالو الرئيس الجديد للاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن صراحة رغبته في مشاركة كيليان مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.

وقال ديالو في تصريحات نشرتها جريدة ليكيب الصيف الماضي: "سيتعين علينا تشكيل فريق قوي من أجل أولمبياد باريس، واسم مبابي من شأنه زيادة طموحاتنا 10 أضعاف".

وأضاف "لقد تحدث كيليان مبابي بالفعل عن هذا الموضوع. يريد أن يشارك. تعتبر الألعاب الأولمبية حلما لكل الرياضيين".

وتابع "أعتقد أننا يمكننا الصعود إلى منصة التتويج باستخدام أفضل لاعبينا".

وأكمل "مبابي نجم يطارد الأرقام القياسية، وستكون الميدالية الذهبية وسيلة له لصنع التاريخ".

وأتم "سيكون من الصعب على مبابي اللعب في يورو 2024 والأولمبياد والجولات الأولى من الدوري الفرنسي في صيف واحد. لكننا لم ننظم الألعاب الأولمبية في باريس منذ قرن".

وتقام منافسات بطولة يورو 2024 في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وستقام الأولمبياد في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

بينما ينطلق الموسم الكروي في فرنسا في الأسبوع الأول من أغسطس.