لاتسيو يعلن مدربه الجديد

الإثنين، 18 مارس 2024 - 19:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو لاتسيو بالفوز على ميلان

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي يوم الاثنين اسم مدربه الجديد، وهو الكرواتي إيجور تودور.

كان النادي قد أعلن قبل أيام قبول استقالة ماوريسيو ساري المدير الفني للفريق، وتكليف مساعده جيوفاني مارتوشيلو لخلافته في منصبه بشكل مؤقت.

ونشر النادي صورة وصول تودور مدرب مارسيليا السابق إلى روما، ورحب به.

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ومن المنتظر أن يوقع تودور على العقد الذي يربطه بلاتسيو مساء الاثنين.

وتقدم ساري باستقالته من منصبه الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة المفاجئة على أرضه في ملعب الأوليمبكو، أمام أودينيزي في الجولة 28 بالدوري، بنتيجة 2-1.

وجاءت تلك الخسارة بعد وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة إيابا على ملعب أليانز أرينا، رغم الفوز ذهابا في روما بهدف.

ويحتل حاليا لاتسيو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة، قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وينتظر لاتسيو مواجهة أمام يوفنتوس في نصف نهائي كأس إيطاليا شهر إبريل المقبل، وهي البطولة الوحيدة التي ينافس عليها فريق العاصمة الإيطالية هذا الموسم.

وكان ساري قد تولى تدريب لاتسيو في يونيو 2021، ويمتد تعاقده حتى يونيو 2025.

لاتسيو إيجور تودور
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