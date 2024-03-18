بعد 84 مباراة دولية متتالية.. جريزمان يغيب ضد ألمانيا وتشيلي

الإثنين، 18 مارس 2024 - 19:52

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا

أعلن منتخب فرنسا غياب مهاجمه أنطوان جريزمان عن مباراتي ألمانيا وتشيلي الوديتين الأسبوع المقبل.

وشارك جريزمان كبديل في لقاء فريقه أتليتكو مدريد ضد برشلونة بالدوري الإسباني يوم الأحد، بعدما أثيرت الشكوك حول جاهزيته البدنية.

في البداية قال ديديه ديشامب مدرب فرنسا في تصريحات للصحفيين: "جريزمان يعاني من آلام في الكاحل".

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وأضاف "سنتابع حالته في الأيام المقبلة، لتحديد إمكانية مشاركته".

لكن الاتحاد الفرنسي أعلن قبل قليل استبعاد جريزمان من مباراتي ألمانيا وتشيلي وانضمام ماتيو جيندوزي بدلا منه.

يذكر أم جريزمان لعب 84 مباراة دولية متتالية بلا غياب.

ويستعد المنتخب الفرنسي لملاقاة نظيره الألماني في ليون يوم 23 مارس الجاري.

ثم تشيلي في مارسيليا يوم 26 من الشهر نفسه.

البالغ من العمر 32 عاما لعب 127 دولية بقميص فرنسا من قبل.

أتليتكو مدريد فرنسا أنطوان جريزمان
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