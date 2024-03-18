خبر في الجول - إلغاء بطولة كأس الاتحاد للقسم الثاني

تراجع اتحاد الكرة المصري عن تنظيم البطولة الجديدة للقسم الثاني والتي تسمى كأس الاتحاد للقسم الثاني.

قبل أسبوع، أعلن اتحاد كرة القدم تأسيس بطولة جديدة للقسم الثاني وتسمى كأس الاتحاد للقسم الثاني وذلك خلال الموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وقال مجدي الشيخ رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة في تصريحات لـFilGoal.com: "عامر حسين عضو اتحاد الكرة ومدير إدارة المسابقات قرر إلغاء البطولة نظرا لتقدم 4 أندية فقط للاشتراك".

وأضاف "فريق الألومنيوم كان سيشارك بفريق الشباب من مواليد 2003-2004".

وأتم "في النهاية تقرر إلغاء البطولة التي كانت تشترط دفع 5 آلاف جنيه وتوافر ملعب بها إضاءة ليليلة".

الأسبوع الماضي أرسل اتحاد الكرة خطابا لأندية القسم الثاني يفيد بتنظيم البطولة خلال الموسم الجاري ويطلب معرفة رغبة الأندية ومراكز الشباب للاشتراك في البطولة من عدمه حتى موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 17 مارس.

وشدد اتحاد الكرة في خطابه أن قيمة المشاركة في الكأس تبلغ 5 آلاف جنيه مع عدم الإفادة بالجوائز المالية في حالة التتويج بالبطولة.

ويجب على الفريق الذي يتقدم للمشاركة في البطولة بأن يلعب على ملعب به إضاءة ليلية وفقا للخطاب.