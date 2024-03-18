بيراميدز يمدد عقد مدافعه

أعلن نادي بيراميدز يوم الاثنين تمديد تعاقده مع أسامة جلال مدافع الفريق، دون الكشف عن المدة.

عقد جلال مع بيراميدز كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

لكن النادي أعلن عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي أن المدافع البالغ من العمر 26 عاما مدد عقده مع النادي.

وأوضح النادي: "الانتظار انتهى.. أسامة جلال مستمر هنا".

أناقة داخل الملعب وخارجه 😎 الانتظار قد إنتهى، أسامة جلال مستمر هنا ✅#بيراميدز | #OsamaStays pic.twitter.com/5AXGlzEyYj — Pyramids FC (@pyramidsfc) March 18, 2024

يذكر أن أسامة جلال انضم إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير 2021 قادما من إنبي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 25 نقطة.

وحصد بيراميدز نقاطه من 12 مباراة، فقد فاز في 7 وتعادل في 4 وخسر مرة.

ويستعد الفريق لملاقاة طلائع الجيش في الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.