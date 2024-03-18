منتخب البرازيل يعلن غياب مدافع أرسنال ضد إنجلترا وإسبانيا

أعلن المنتخب البرازيلي غياب جابريل ماجاليس مدافع أرسنال عن مباراتي إنجلترا وإسبانيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

سيلعب منتخب البرازيل ضد إنجلترا يوم 23 مارس وأمام إسبانيا يوم 26 من الشهر نفسه.

وأوضح المنتخب البرازيلي في بيان أن دوريفال جونيور مدرب السيليساو قرر استدعاء جيلسون بريمر لاعب يوفنتوس بدلا منه.

يوم الأحد، أعلن السليساو غياب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد عن المباراتين.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي استدعاء بيبي مهاجم بورتو بدلا من كاسيميرو.

وواصلت الإصابات ضرب منتخب البرازيل بعد أليسون بيكر وإيدرسون وماركينيوس وجابريل مارتينيلي.

مباراة إنجلترا ستكون الأولى لمدرب البرازيل الجديد وستقام في ملعب ويمبلي.

بينما تكون المباراة الثانية ضد إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو.

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