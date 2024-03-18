منتخب البرازيل يعلن غياب مدافع أرسنال ضد إنجلترا وإسبانيا

الإثنين، 18 مارس 2024 - 17:34

كتب : FilGoal

جابرييل ماجاليس - أرسنال ضد كريستال بالاس

أعلن المنتخب البرازيلي غياب جابريل ماجاليس مدافع أرسنال عن مباراتي إنجلترا وإسبانيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

سيلعب منتخب البرازيل ضد إنجلترا يوم 23 مارس وأمام إسبانيا يوم 26 من الشهر نفسه.

وأوضح المنتخب البرازيلي في بيان أن دوريفال جونيور مدرب السيليساو قرر استدعاء جيلسون بريمر لاعب يوفنتوس بدلا منه.

أخبار متعلقة:
من أجل تمكين المواهب الشابة.. دي إتش إل تتعاون مع Right to Dream رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الزمالك والجونة في الدوري خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام بالدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية

يوم الأحد، أعلن السليساو غياب كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد عن المباراتين.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي استدعاء بيبي مهاجم بورتو بدلا من كاسيميرو.

وواصلت الإصابات ضرب منتخب البرازيل بعد أليسون بيكر وإيدرسون وماركينيوس وجابريل مارتينيلي.

مباراة إنجلترا ستكون الأولى لمدرب البرازيل الجديد وستقام في ملعب ويمبلي.

بينما تكون المباراة الثانية ضد إسبانيا في ملعب سانتياجو برنابيو.

البرازيل كاسيميرو جابريل ماجاليس
نرشح لكم
إلغاء مباراة بالدوري الأرجنتيني لإصابة لاعب بنوبة صرع بهدف نيجيري.. فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب أمام بوكا جونيورز نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال لـ الدوري الأمريكي منتخب البرازيل يعلن غياب كاسيميرو ضد إنجلترا وإسبانيا ثنائية سواريز تنصر إنتر ميامي في غياب ميسي.. وهدف بفعل الرياح في الدوري الأمريكي الثالثة.. ريفير بليت بطلاً للسوبر الأرجنتيني ميسي وسواريز يقودان إنتر ميامي إلى ربع نهائي أبطال كونكاكاف في غياب ميسي.. إنتر ميامي يتعرض للخسارة الأولى بالدوري الأمريكي
أخر الأخبار
بيراميدز يمدد عقد مدافعه 18 دقيقة | الكرة المصرية
منتخب نيوزيلندا يتدرب على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مصر 28 دقيقة | منتخب مصر
منتخب البرازيل يعلن غياب مدافع أرسنال ضد إنجلترا وإسبانيا 43 دقيقة | أمريكا
من أجل تمكين المواهب الشابة.. دي إتش إل تتعاون مع Right to Dream ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الزمالك والجونة في الدوري ساعة | الدوري المصري
خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام بالدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الدولي يعلن إدراج كأس عاصمة مصر ضمن مشروع سلسلة فيفا الودية 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما