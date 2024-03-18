من أجل تمكين المواهب الشابة.. دي إتش إل تتعاون مع Right to Dream

الإثنين، 18 مارس 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

دي إتش إل Right to Dream

أعلنت DHL Express Egypt، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الخدمات اللوجستية، عن تعاونها مع Right to Dream المجتمع العالمي لأندية كرة القدم والأكاديميات والمؤسسات التعليمية التي تدير أحدث أكاديمياتها في مدينة باديا، غرب القاهرة والتي افتتحها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2023.

وتتمتع مجموعة دي إتش إل بتاريخ طويل في دعم الرياضة عبر مختلف الأطياف. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز مستقبل أكثر إشراقًا للرياضيين الطموحين من الجيل الجديد، استكمالا لمسؤولية DHL تجاه المجتمع، والتي تظهر من خلال هذا التعاون في تمكين التعليم لأطفال الأكاديمية.

وبموجب الاتفاقية وبهدف تقديم تجربة تعليمية أفضل تعتمد على الوعي بالتكنولوجيا، تزود شركة دي إتش إل إكسبرس مصر المعمل التابع لمدرسة Right to Dream بأجهزة كمبيوتر وأجهزة حاسوب محمولة إضافية.

أخبار متعلقة:
خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام بالدوري الإنجليزي تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية وصول فريق Right to Dream إلى الدنمارك لخوض معسكر التدريب السفارة البريطانية تستضيف ندوة بحضور مميز لـ Right to Dream

تعكس الشراكة أيضًا الأهمية الحيوية لـ Right to Dream المتمثلة في القدرة على تزويد الطلاب بتعليم عالمي المستوى بالإضافة التدريب على يد أفضل مدربي كرة القدم.

من جانبه صرح عمرو طنطاوي، مدير عام شركة دي إتش إل إكسبرس مصر قائلاً "من خلال دعم منظمة Right to Dream، فإننا نساهم في تقدم وتطوير اللاعبين الشباب الموهوبين. نؤمن بأن التعليم يلعب دورًا حاسمًا في تشكيل مستقبلهم، لذلك فإن هدفنا هو التأثير إيجابيا في حياة الشباب وتحقيق أحلام لاعبي كرة القدم الطموحين داخل وخارج الملعب من خلال تزويدهم بالموارد التعليمية الأساسية".

كما رحب محمد منصور، رئيس مجلس إدارة Right To Dream بالشراكة دي إتش إل إكسبرس مصر مشيراً الي أهمية التعليم قائلاً "إن المسارات التعليمية التي نقدمها لطلابنا في مصر وفي جميع أنحاء العالم لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، ولهذا السبب نرحب بدعم شركة دي إتش إل إكسبرس مصر . هدفنا هو تطوير قادة المستقبل ونجوم لعبة كرة القدم المحتملين. ونأمل في إقامة علاقة هادفة بين الرياضة والتعليم، وخلق فرص للنمو والتطور".

ومع انطلاق دي إتش إل إكسبرس مصر وRight to Dream في هذه الرحلة التعاونية، فإنهما يتطلعان إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة المواهب الشابة في جميع أنحاء مصر. والهدف من هذه الشراكة هو إلهام الجيل القادم من القادة والأبطال من خلال قوة التعليم والرياضة.

عن DHL Express Egypt

دي اتش ال هي العلامة التجارية العالمية الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية. تقدم أقسام دي اتش ال العديد من الخدمات اللوجستية لا مثيل لها والتي تتراوح بين تسليم الطرود المحلية والدولية، وشحن التجارة الإلكترونية وحلول التنفيذ، والنقل الدولي السريع والبري والجوي والبحري بالإضافة إلى إدارة سلسلة التوريد الصناعية. مع وجود حوالي 395000 موظف في أكثر من 220 دولة حول العالم، تربط دي اتش ال بين الأشخاص والشركات بشكل آمن وموثوق، مما يتيح تدفقات مستدامة للتجارة العالمية. من خلال الحلول المتخصصة لأسواق النمو والصناعات بما في ذلك التكنولوجيا وعلوم الحياة والرعاية الصحية والهندسة والتصنيع والطاقة والتنقل الآلي والتجزئة، تحتل شركة دي إتش إل مكانة حاسمة باعتبارها "شركة الخدمات اللوجستية في العالم".

دي اتش ال هي جزء من مجموعة دي اتش ال. وحققت المجموعة إيرادات تزيد عن 81.8 مليار يورو في عام 2023. ومن خلال ممارسات الأعمال المستدامة والالتزام تجاه المجتمع والبيئة، تقدم المجموعة مساهمة إيجابية للعالم. وتهدف مجموعة DHL إلى تحقيق لوجستيات خالية من الانبعاثات بحلول عام 2050.

عن Right to Dream

Right to Dream هي مجموعة من الأكاديميات الهادفة وأندية كرة القدم المحترفة والمؤسسات التعليمية التي تزدهر حاليا في جميع أنحاء العالم، فمنذ عام 1999، أتاح هذا النموذج الفرص لأكثر من 300 طالب، بعضهم مثل بلدانهم في نهائيات كأس العالم للرجال والسيدات، وآخرون حصلوا على فرص في كليات Ivy League المعروفة في الولايات المتحدة. تضم Right To Dream نادي TUT FCالمصري والذي يضم فرقًا ناجحة للرجال والسيدات، وFC Nordsjælland، أحد فرق الدوري الممتاز الرائدة في الدنمارك، وSan Diego FC، الذي ينضم الي الدوري الأمريكي لكرة القدم، دوري الدرجة الأولى (MLS) في عام 2025.

Right to Dream دي إتش إل DHL
نرشح لكم
بيراميدز يمدد عقد مدافعه مدرب كرواتيا: نأمل أن تكون الأجواء الكروية في مصر أفضل من أبو ظبي موعد قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس.. وكيفية مشاهدتها مجانا أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا رئيس مودرن فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح نقل رفعت للعلاج في لندن خبر في الجول - مستجدات إصابة زيزو وخطوة قبل عودته للتدريبات خبر في الجول - الثانية لـ مودرن فيوتشر والثالثة للمصريين.. المغربي جلال جيد يدير مباراة الزمالك الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة بركان ضد أبو سليم
أخر الأخبار
بيراميدز يمدد عقد مدافعه ساعة | الكرة المصرية
منتخب نيوزيلندا يتدرب على استاد القاهرة استعدادا لمواجهة مصر ساعة | منتخب مصر
منتخب البرازيل يعلن غياب مدافع أرسنال ضد إنجلترا وإسبانيا ساعة | أمريكا
من أجل تمكين المواهب الشابة.. دي إتش إل تتعاون مع Right to Dream ساعة | الكرة المصرية
رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الزمالك والجونة في الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
خصم 4 نقاط من رصيد نوتنجهام بالدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تقييم صلاح أمام يونايتد من الصحف الإنجليزية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الاتحاد الدولي يعلن إدراج كأس عاصمة مصر ضمن مشروع سلسلة فيفا الودية 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما