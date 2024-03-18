رابطة الأندية تعلن عقوبات مواجهة الزمالك والجونة في الدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ15 من بطولة الدوري المصري.

وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة الجونة والزمالك:

توقيع غرامة مالية على نادي الجونة وقيمتها 20 ألف جنيه وذلك لمخالفة بروتوكول ما قبل المباراة.

بروتوكول ما قبل المباراة هو رش الملعب بالماء، وكان فريق الزمالك قد رفض اللعب قبل رش الملعب.

مباراة طلائع الجيش والداخلية:

إيقاف يسري وحيد أحمد لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد بعد حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

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