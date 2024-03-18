مدرب كرواتيا: نأمل أن تكون الأجواء الكروية في مصر أفضل من أبو ظبي

يأمل زلاتكو داليتش مدرب منتخب كرواتيا في أن تكون أجواء بطولة عاصمة مصر أفضل في الأجواء بعد نقلها للقاهرة.

وتقام البطولة الودية في مصر خلال الفترة ما بين 22 مارس إلى 26 بدلا من إقامتها في أبو ظبي.

وقال داليتش عبر موقع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم: "سنخوض مباراتين وديتين في بطولة سنستغلها للاستعداد لخوض منافسات يورو 2024 وهكذا كنا نستعد لقطر".

وأكمل "هناك ضغوط كبيرة على لاعبينا في أنديتهم ولذلك سيكون هناك بعض التغييرات في القائمة بسبب إصابة جوسيب سوتالو ومارتن باتورينا ولهذا سيخضعان لفحص وإن لم يستطيعا المشاركة سيعودان لناديهما ومع الوقت ستعرفون من أيضا من اللاعبين سينضم للقائمة".

وواصل "تحدثت مع دومينيك ليفاكوفيتش بعد أحداث مباراة فنربخشة وطرابزون وقال إن كل شيء بخير رغم أن الأمر ظهر بشكل سيء بالنسبة له ولكنه سينضم للقائمة".

وتابع "أنتي بوديمير عاد للمنتخب الوطني بسبب الأداء الذي يقدمه وسنستخدم المباراتين ليحصل كل شخص على فرصته، بوديمير سجل 15 هدفا مع فريق ليس من القمة في ترتيب الدوري الإسباني ويلعب باستمرارية ويستحق التواجد".

وشدد "البطولة كانت من المفترض أن تقام في أبو ظبي وهو أمر عطل خطتنا لذلك سنذهب للقاهرة يوم الخميس فقط ولكن بالتأكيد سيكون هناك حضور جماهيري أكبر في مصر وربما أجواء كروية أفضل ولكن سنواجه نفس الخصوم".

واستمر "نريد الذهاب للاسترخاء وللتأقلم كفريق ولكن أيضا لن نتجاهل النتيجة، خسرنا ضد تونس من قبل ولدينا الآن فرصة لننتقم منهم وسنقدم أفضل ما لدينا ونريد أن تكون الأجواء مختلفة قليلا عن المعتاد".

وكشف "إيفان بيريسيتش سينضم للمعسكر وسيذهب معنا يوم الخميس ونريد أن نرى حالته على الطبيعة ولكننا نعرف أنه يتحسن ويجب ألا يتسرع في العودة لكي لا تكون إصابته أقوى ولكننا بدونه أضعف بكل تأكيد".

ويلعب منتخب كرواتيا ضد تونس وفي حالة الفوز سيلعب ضد الفائز من مواجهة مصر ونيوزيلندا في المباراة النهائية، بينما يواجه الخاسران بعضهما.