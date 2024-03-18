موعد قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس.. وكيفية مشاهدتها مجانا

يترقب منتخب مصر الأولمبي مراسم قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثالث، وينتظر مواجهات صعبة خلال البطولة.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام مراسم قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء 20 مارس الجاري.

وتنطلق القرعة في تمام التاسعة مساء.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويجري مراسم القرعة خافيير سافيولا مهاجم الأرجنتين السابق، وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار السابق.

وتذاع قرعة كرة القدم عبر موقع فيفا وفيفا + مجانا في بث مباشر للجماهير. (من هنا)

وجاء التصنيف في القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا – بطل كأس آسيا تحت 23 عاما – والمركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما – الأرجنتين

التصنيف الثاني: إسبانيا – نيوزيلندا – باراجواي – المغرب

التصنيف الثالث: مصر – الولايات المتحدة الأمريكية - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما – مالي

التصنيف الرابع: جمهورية الدومينيكان – الكيان الصهيوني – الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - أوكرانيا

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للأولمبياد بخوض بطولة غرب آسيا الدولية.

وتقام البطولة في السعودية ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويغادر المنتخب القاهرة اليوم الاثنين المقبل إلى مدينة الأحساء لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي.

ويلتقي الفائز من مصر والإمارات مع الفائز من لقاء العراق وأستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هم: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.