موعد قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس.. وكيفية مشاهدتها مجانا

الإثنين، 18 مارس 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل يحتفل بهدفه مع منتخب مصر الأولمبي ضد مالي

يترقب منتخب مصر الأولمبي مراسم قرعة منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات الـ 16 المشاركة في البطولة.

ويقع منتخب مصر الأولمبي في التصنيف الثالث، وينتظر مواجهات صعبة خلال البطولة.

أخبار متعلقة:
كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق يد - سقوط تونس والجزائر في ملحق أولمبياد باريس 2024 مؤتمر تشافي: باريس سان جيرمان مرشح للتأهل على حسابنا.. وأتليتكو مدريد تغير

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام مراسم قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024 يوم الأربعاء 20 مارس الجاري.

وتنطلق القرعة في تمام التاسعة مساء.

ويتم تقسيم المنتخبات الـ 16 على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويجري مراسم القرعة خافيير سافيولا مهاجم الأرجنتين السابق، وديديه دروجبا قائد كوت ديفوار السابق.

وتذاع قرعة كرة القدم عبر موقع فيفا وفيفا + مجانا في بث مباشر للجماهير. (من هنا)

وجاء التصنيف في القرعة كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا – بطل كأس آسيا تحت 23 عاما – والمركز الثاني من كأس آسيا تحت 23 عاما – الأرجنتين

التصنيف الثاني: إسبانيا – نيوزيلندا – باراجواي – المغرب

التصنيف الثالث: مصر – الولايات المتحدة الأمريكية - المركز الثالث من كأس آسيا تحت 23 عاما – مالي

التصنيف الرابع: جمهورية الدومينيكان – الكيان الصهيوني – الفائز من المركز الرابع في كأس آسيا ضد غينيا - أوكرانيا

وستقام البطولة في الفترة بين 24 يوليو و9 أغسطس خلال العام الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي للأولمبياد بخوض بطولة غرب آسيا الدولية.

وتقام البطولة في السعودية ضمن تحضيرات الفراعنة للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

ويغادر المنتخب القاهرة اليوم الاثنين المقبل إلى مدينة الأحساء لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي.

ويلتقي الفائز من مصر والإمارات مع الفائز من لقاء العراق وأستراليا فى نصف النهائي.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات هم: مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا.

أولمبياد باريس قرعة أولمبياد باريس قرعة كرة القدم مصر
نرشح لكم
أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا مران منتخب مصر - انتظام شريف وحمدي في خامس أيام المعسكر انضمام محمد شريف وحمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر أشرف صبحي: التوأم تفهم رغبة صلاح.. والأطباء أكدوا سلامة مخ أحمد رفعت مران منتخب مصر - انتظام مصطفى شلبي.. وحضور علام وبركات ربيعة: اللعب في القاهرة مع منتخب مصر أفضل من السفر أبو جبل: لا نريد تكرار أخطاء الماضي.. وهذا ما طلبه حسام حسن من حراس المنتخب إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تعليماته لـ محمد هاني في مران منتخب مصر
أخر الأخبار
موعد قرعة كرة القدم بأولمبياد باريس.. وكيفية مشاهدتها مجانا 10 دقيقة | منتخب مصر
فيرمين لوبيز: كانسيلو يمر بفترة صعبة حاليا 20 دقيقة | الدوري الإسباني
توتوسبورت: مستقبل أليجري آمن في يوفنتوس رغم النتائج الكارثية ساعة | الكرة الأوروبية
جواو فيليكس: لا توجد مشاكل بيني وبين لاعبي أتليتكو.. وقدمنا مباراة أشبه بالمثالية ساعة | الدوري الإسباني
لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال لـ في الجول: قررت عرضت ميدالياتي للبيع لحاجتي المادية 2 ساعة | رياضات أخرى
بعد إصابة جايا.. استدعاء كوكوريا لمنتخب إسبانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أول مباراة رسمية.. استاد مصر بالعاصمة الإدارية يستضيف مواجهة المنتخب أمام نيوزلاندا 3 ساعة | منتخب مصر
كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس 3 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما