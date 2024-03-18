فيرمين لوبيز: كانسيلو يمر بفترة صعبة حاليا

الإثنين، 18 مارس 2024 - 14:39

كتب : FilGoal

فيرمين لوبيز - برشلونة

كشف فيرمين لوبيز لاعب برشلونة على أن زميله بالفريق جواو كانسيلو يمر بفرتة صعبة حاليا.

فيرمن لوبيز

النادي : برشلونة

جواو كانسيلو

النادي : برشلونة

برشلونة

وحقق برشلونة الفوز على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

واستبعد كانسيلو من قائمة برشلونة التي سافرت لخوض المباراة.

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وقال لوبيز عبر شبكة دازن عقب المباراة: "سعيد جدا بذلك الفوز وأريد أن أهديه لجواو كانسيلو الذي يمر بفترة صعبة حاليا".

وواصل "سنحاول الاستمرار بتلك الطريقة وحصد النقاط ولا يزال هناك العديد من المباريات المتبقية في الدوري".

وتابع "تشافي فاجئني بالمشاركة بشكل أساسي ولكنه أخبرني الأمر بهدوء".

وشدد "أعتقد أننا في أفضل فترة لنا بالموسم ويجب أن نستمر بنفس الطريقة".

وأضاف "تلك الديناميكية يجب أن تستمر بعد دوري أبطال أوروبا وأعتقد أن كل لاعب جاهز للمشاركة وأنا ممتن للمدرب على الفرصة".

لوبيز شارك في المباراة بالدقائق الأخيرة بعد تعرض أندرياس كريتسنسن للإصابة خلال عمليات الإحماء.

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 64 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

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