توتوسبورت: مستقبل أليجري آمن في يوفنتوس رغم النتائج الكارثية

الإثنين، 18 مارس 2024 - 13:41

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

لم تفقد إدارة يوفنتوس الثقة في ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق رغم النتائج السيئة في الفترة الأخيرة.

وحقق يوفنتوس سبع نقاط فقط في آخر ثماني مباريات خاضهم الفريق.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن إدارة يوفنتوس لا تزال تؤمن بأليجري ولا تفكر في إقالته قبل نهاية الموسم.

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وأشار التقرير إلى أن إدارة يوفنتوس ترى أن استمرار أليجري سيؤمن تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

وبدأ يوفنتوس سقوطه منذ الانتصار على ليتشي بثلاثة أهداف دون مقابل في 21 يناير الماضي.

ومنذ تلك المباراة حصل يوفنتوس على سبع نقاط في آخر ثماني مباريات وحقق الفوز مرة واحدة فقط.

وتعادل يوفنتوس أمام جنوى سلبيا بدون أهداف أمس الأحد ضمن مباريات الجولة 29 من المسابقة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع.

بينما ينفرد إنتر بصدارة الترتيب برصيد 76 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني.

يوفنتوس الدوري الإيطالي أليجري
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