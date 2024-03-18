جواو فيليكس: لا توجد مشاكل بيني وبين لاعبي أتليتكو.. وقدمنا مباراة أشبه بالمثالية

الإثنين، 18 مارس 2024 - 13:25

كتب : FilGoal

جواو فيليكس

شدد جواو فيليكس لاعب برشلونة على عدم وجود أي مشاكل بينه وبين زملائه السابقين في أتليتكو مدريد.

جواو فيليكس

النادي : برشلونة

برشلونة

ويقضي فيليكس الموسم معارا لبرشلونة من صفوف أتليتكو مدريد.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو وسجل فيليكس الهدف الأول ضد فريقه السابق.

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وقال فيليكس عبر شبكة ESPN عقب المباراة: "الناس في المدرجات لا يعرفون ما حدث خلال فترتي هنا وكما ترون، ما يقال عن علاقتي السيئة مع زملائي هنا غير صحيح وليس لدي أي شيء ضدهم جميعا".

وواصل "لقد توقفت عن الكلام مع ليمار ولينو ولكنهما أتيا لمعانقتي والسؤال عن أحوالي وعائلتي ولذلك ليس هناك ضد أي شيء ضدهم".

"حاولت الاستمتاع بالمباراة بقدر المستطاع لأنني أحب المباريات الكبيرة والساخنة التي تستفزك فيها الجماهير قليلا وحاولت مساعدة الفريق في الحصول على ثلاث نقاط وهو الشيء الأهم".

وتابع "قدمنا مباراة أشبه بالمثالية وسجلنا ثلاثة أهداف خارج ملعبنا ضد فريق يدافع بشكل جيد ولكننا فعلنا كل شيء بشكل صحيح في الدفاع والوسط والهجوم".

وارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ 64 في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

جواو فيليكس برشلونة أتليتكو مدريد
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