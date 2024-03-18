لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال لـ في الجول: قررت عرضت ميدالياتي للبيع لحاجتي المادية

الإثنين، 18 مارس 2024 - 12:34

كتب : رضا السنباطي

رفع أثقال

عرضت شيماء أحمد خلف لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال ميدالياتها الني حصلت عليها خلال مسيرتها للبيع.

وقال شيماء لـ FilGoal.com: "قررت عرضت ميدالياتي للبيع نظرا لمعاناتي المادية بعد الإصابة التي تعرضت لها في بطولة إفريقيا عام 2022 ومنذ هذا الوقت لم يقم اتحاد رفع الأثقال بالسؤال عني رغم احتياجي الشديد وتواصلي معهم ولم يفكر أحد في علاجي".

وواصلت "إصابتي تجعلني لا أستطيع النوم لأنني أعاني من إصابة في الكتف".

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وتابعت "لم أذهب للتجنيس ولكن قررت بيع ميدالياتي بعد شقى عمري الكبير في الحصول عليهم".

شيماء تشارك في البطولات منذ عام 2010 وحصلت على شرف المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والتي تعرضت خلالها للإصابة أيضا.

وحصلت شيماء على الميدالية الذهبية خلال مسيرتها في بطولات كأس قطر والبطولة العربية والبطولة الإفريقية ودوري التضامن الإسلامي والبطولة الإفريقية للشباب والناشئين وبطولة الجائزة الكبرى.

رفع أثقال شيماء أحمد خلف
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