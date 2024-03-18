بعد إصابة جايا.. استدعاء كوكوريا لمنتخب إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا استدعاء مارك كوكوريا ظهير أيسر تشيلسي لصفوفه للمشاركة في فترة التوقف الدولية الحالية.

وجاء استدعاء كوكوريا بدلا من خوسي لويس جايا الذي تعرض للإصابة.

وأصيب جايا خلال مواجهة فالنسيا ضد فياريال أمس السبت.

وشارك كوكوريا مع تشيلسي خلال الموسم الحالي في 14 مباراة وخلالهم سجل هدفا وحيدا.

صاحب الـ 25 عاما لعب مباراة واحدة بقميص منتخب إسبانيا الأول وكانت عام 2021 تحت قيادة لويس دي لا فوينتي المدرب الحالي لمنتخب إسبانيا.

المباراة التي شارك بها كوكوريا كانت ودية ضد ليتوانيا وانتهت بفوز إسبانيا بأربعة أهداف دون مقابل.

ويستعد منتخب إسبانيا لخوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد كولومبيا والبرازيل.