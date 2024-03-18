كرة يد - مصر لن تقع مع السويد.. الكشف عن تصنيف وموعد قرعة أولمبياد باريس

الإثنين، 18 مارس 2024 - 11:24

كتب : محمد سمير

يحيى الدرع - منتخب مصر كرة يد

كشف الاتحاد الدولي لكرة اليد عن موعد إجراء قرعة منافسات اللعبة بأولمبياد باريس 2024.

وتم اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس بعد ختام الملحق العالمي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة بصفته بطل النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا.

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وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد يوم 16 أبريل المقبل موعدا لإقامة قرعة أولمبياد باريس.

ولن يقع منتخب مصر رفقة السويد بعدما تكرر ذلك في آخر نسختي بريو دي جانيرو وطوكيو، بسبب تواجد الثنائي في نفس التصنيف.

وتقام أولمبياد باريس 2024 خلال الفترة من 25 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويتم تقسيم الـ 12 منتخبا على مجموعتين ويتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويعتبر منتخب مصر ممثل العرب الوحيد في النسخة المقبلة في أولمبياد باريس.

وجاء تصنيف المنتخبات كالآتي:

المستوى الأول: الدنمارك - إسبانيا

المستوى الثاني: كرواتيا - النرويج

المستوى الثالث: المجر - ألمانيا

المستوى الرابع: سلوفينيا - فرنسا

المستوى الخامس: مصر - السويد

المستوى السادس: الأرجنتين - اليابان

منتخب مصر كرة يد أولمبياد باريس باريس 2024
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