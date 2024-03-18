إلغاء مباراة بالدوري الأرجنتيني لإصابة لاعب بنوبة صرع

الإثنين، 18 مارس 2024 - 11:08

كتب : FilGoal

خافيير ألتاميرانو

توقفت مباراة إستوديانتس وبوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني بسبب تعرض خافيير أتاميرانو لاعب الأول بحالة صرع.

النتيجة كانت تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف حتى الدقيقة الـ 27.

وسق أتاميرانو على الأرض مصابا بحالة صرع لتدخل سيارة الإسعاف وتقله إلى المستشفى.

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وبعد مشاورات بين الحكم والفريقين قرر توقف المباراة بشكل نهائي.

وفقا لموقع "أولي" الأرجنتيني فإن اللاعب قد استعاد وعيه داخل الملعب قبل نقله للمستشفى.

إدينسون كافاني لاعب بوكا جونيورز تحدث لوسائل الإعلام عقب المباراة قائلا: "في هذه اللحظة حالته مستقرة ونتمنى أن تستمر كذلك وتتحسن أكثر".

اللاعب نقل إلى المستشفى وخضع لأشعة مقطعية لم تظهر أي تشوهات ولكن الأطباء قرروا بقائه في المستشفى لمدة ليلة للبقاء تحت الملاحظة.

ولم يتم حسم مصير المباراة بشكل نهائي حتى الآن وسيتخذ الاتحاد الأرجنتيني القرار النهائي في وقت لاحق.

ويحتل بوكا جونيورز المركز السادس في المجموعة الثانية من الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يحتل إستوديانتس المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

بوكا جونيورز الدوري الأرجنتيني إستوديانتس
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