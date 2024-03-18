كرة سلة - قبل مجموعة الأهلي.. تأهل الفتح الرباطي وبترو دي لواندا في الدوري الإفريقي

الإثنين، 18 مارس 2024 - 10:52

كتب : FilGoal

الأهلي - بترو دي لواندا - سلة

اختتمت منافسات مجموعة كالاهاري أولى مجموعات النسخة الرابعة من الدوري الإفريقي لكرة السلة The BAL والمقامة تحت رعاية NBA.

وأسفرت المجموعة عن تأهل الثنائي الفتح الرباطي المغربي وبترو دي لواندا الأنجولي إلى ربع النهائي.

وتم تقسيم الـ12 فريقا على ثلاث مجموعات إذ يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل اثنين من أصحاب المركز الثالث.

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وحسم الفتح الرباطي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاثة انتصارات وخسارة، بينما بترو دي لواندا في المركز الثاني بانتصارين وهزيمتين.

وينتظر كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي مصيره من أصحاب أفضل مركز ثالث بعد تحقيقه لانتصار وثلاث هزائم في المركز الثالث بـ 5 نقاط.

بينما يقع الأهلي المصري حامل لقب البطولة في مجموعة النيل المقرر إقامتها على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتواجد مع الأهلي كل من أهلي بنغازي الليبي وسيتي أويلرز الأوغندي وبانجوي من إفريقيا الوسطى.

وتقام المباريات بنظام دورين لكل مجموعة.

ويأتي جدول مباريات الأهلي في المجموعة كالآتي:

الأهلي × سيتي أويلرز (الجمعة 19 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (السبت 20 أبريل 7:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (الإثنين 22 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × سيتي أويلرز (الأربعاء 24 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × أهلي بنغازي (الجمعة 26 أبريل 8:00 مساء)

الأهلي × بانجوي (السبت 27 أبريل 8:00 مساء)

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