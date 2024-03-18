تشافي: سنواصل القتال على الدوري.. وأتمنى مقابلة أتلتيكو مرة أخرى

الإثنين، 18 مارس 2024 - 01:56

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

أبدى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة سعادته بالفوز على أتلتيكو مدريد 3-0 في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "إنها أكثر مباراة متكاملة في 2024. فهمنا كيف نهاجم ولعبنا مباراة مشابهة لمباراة نابولي".

وأضاف "أتلتيكو كان يضغط على لاعبي الارتكاز لدينا وكان علينا إيجاد المساحات خلفهم أو على طرفي الملعب".

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وأوضح "العثور على لاعب حر كان صعبا للغاية اليوم، وليفاندوفسكي قدم أفضل مباراة له ربما منذ انضمامه لبرشلونة".

وأكمل "جواو فيليكس قدم مباراة رائعة خاصة بدون الكرة. لقد صنع الفارق مرة أخرى".

وعن حظوظ المنافسة على الدوري قال: "نحن لا نعتمد على أنفسنا فقط فهناك فارق 8 نقاط عن ريال مدريد، ولكن لدينا مباراة أمامه. ستكون الأمور صعبة ولكن لدينا فرصنا".

وأثناء لقاء تشافي بعد المباراة مر كوكي لاعب أتلتيكو مدريد وزميله السابق في منتخب إسبانيا.

وعلق تشافي على ذلك قائلا: "لدينا علاقة جيدة للغاية فقد كنا زملاء سابقا وبالطبع تمنيت له التوفيق".

وأضاف "أتمنى أن نتمكن من اللقاء في المستقبل القريب في دوري الأبطال".

ويلعب برشلونة ضد باريس سان جيرمان، ويلتقي الفائز بالفائز من أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

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