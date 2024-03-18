مران منتخب مصر - انتظام شريف وحمدي في خامس أيام المعسكر

انتظم محمد شريف وحمدي فتحي في مران منتخب مصر استعدادا لبطولة كأس عاصمة مصر.

وواصل منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريباتهم باستاد القاهرة.

وانضم محمد شريف مهاجم الخليج السعودي وحمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري لمران المنتخب.

وارتفع عدد اللاعبين المشاركين في مران منتخب مصر لـ 21 لاعبا بعد مشاركة 19 لاعبا من الدوري المصري.

شارك في المران 21 لاعبا هم: محمد أبو جبل - محمد عواد - المهدي سليمان - مصطفي شوبير - رامي ربيعة - محمد هاني - محمد حمدي - أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - أحمد رمضان - محمد شكري - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل "كوكا" - محمد مجدي "أفشة" - مصطفي فتحي - أحمد عاطف - محمد الشامي- مصطفي شلبي - حمدي فتحي - محمد شريف.

ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة مدربه الجديد حسام حسن.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العاصمة الإدارية الجديدة الودية والتي ستبدأ يوم 22 مارس الجاري.

ويلعب منتخب مصر مع نيوزيلندا في المباراة الأولى وفي حالة فوزه سيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى والتي ستجمع بين تونس وكرواتيا.