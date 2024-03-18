رئيس مودرن فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح نقل رفعت للعلاج في لندن

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر حقيقة عرض محمد صلاح لاعب ليفربول لنقل أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر للعلاج في لندن.

وسقط رفعت مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف، في الجولة 16 من الدوري المصري يوم 11 مارس.

وقال دعبس لقناة ETC: "توجد العديد من الاخبار الخاطئة عن محمد صلاح، في السابق أدخلوه في قصص منتخب مصر وكذلك مشاجرات، هذه أخبار مغلوطة ولا تناسب قدر صلاح".

وأضاف "أخبار طلب صلاح لنقل رفعت إلى لندن من وحي الخيال، نادي مودرن فيوتشر استثماري، ولا نحتاج إلى ذلك من صلاح فلدينا القدرة المادية على فعل ذلك".

وأكمل "منذ بداية الأمر ونحن نفعل كل شيء من أجل رفعت، توجد بعض الأجهزة العلاجية لم تكن موجودة في المستشفى ودفعنا أموالا من أجل الحصول عليها مثل جهاز غسيل الكلى".

وتابع "نساعد رفعت بصدر رحب وهذا واجب علينا، رفعت يعتبر من اللاعبين المهذبين للغاية ويجب علينا الاعتناء به وبأسرته وهذا شيء طبيعي وجميعنا مثل العائلة".

وأنهى حديثه قائلا: "سنفعل كل شيء يحتاجه رفعت حتى يعود مرة أخرى سواء داخل مصر أو خارجها، ولا أهتم سواء سيكمل لعب معنا أم لا فسلامته هي أهم شيء".

وقد صرح مصدر من مودرن فيوتشر لـ FilGoal.com قائلا: "صلاح لم يتواصل معنا بشأن سفر رفعت إلى الخارج بطائرة خاصة لتلقي العلاج".

وواصل "كل ما ينشر حول هذا الأمر لم يحدث، قد يكون حدث تواصل بين محمد صلاح وبين المسؤولين في اتحاد الكرة في هذا الشأن ونحن لا نعلم به".

وشرح "بشكل عام حالة أحمد رفعت غير قابلة للنقل حتى للغرفة المجاورة لغرفة العناية المركزة التي يتواجد فيها، وهذا قرار جميع الأطباء المعالجين له".

وكشف الطاقم الطبي المعالج لأحمد رفعت في مستشفى زمزم، تفاصيل الحالة الصحية للاعب بعد سقوطه مغشيا عليه قبل نهاية مباراة الاتحاد السكندري، وفيوتشر بدقيقة ونصف.

وأوضح أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة بالمستشفى، أن رفعت وصل للمستشفى مصابا بتوقف لعضلة القلب لمدة ساعة ونصف، نتيجة اضطراب وتسارع حاد في ضربات القلب وغير مستجيب للصدمات الكهربائية.

وأشار استشاري العناية، إلى أنه تم عمل إنعاش للقلب لمدة ساعة ونصف في الطواريء، وبمجرد استرداد الدورة الدموية لعملها واستقر حالة القلب عاد للعناية المركزة.

أما عمرو عثمان استشاري القلب بالمستشفى، أوضح أن اللاعب استرد جزء من وعيه وهذه علامة مطمئنة ولكنه ليس في كامل إدراكه، ولا تزال الوظائف الحيوية غير مستقرة، وسط متابعة لتطورات الحالة ساعة بساعة.

وعن تشخيص الحالة، أوضح استشاري القلب، أنه تم عمل كافة الفحوصات ولم يتضح بعد إذا كان يعاني اللاعب من أي جلطات في القلب أو الرئة، وما يعاني منه هو تسارع في ضربات القلب.

ودخلت سيارة الإسعاف في الملعب لنقل رفعت بصورة فورية إلى المستشفى، بعد سقوطه مغشيا عليه.