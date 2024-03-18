الداخلية التركية تفتح تحقيقا في أحداث ما بعد مباراة طرابزون وفنربخشة

الإثنين، 18 مارس 2024 - 01:34

كتب : FilGoal

فنربخشة - طرابزون سبور

أعلن علي يرليكايا وزير الداخلية التركي فتح تحقيقا في الأحداث التي وقعت بعد مباراة طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي بالجولة 30.

وانتصر فنربخشة على طرابزون بنتيجة 3-2 وعقب المباراة وأثناء احتفال لاعبي الكناري بالفوز في ملعب مضيفهم، هاجم عددا من المشجعين لاعبي الفريق واشتبكوا معهم بشكل عنيف.

وطلب وزير الداخلية تحديد هوية المشجعين الذين اقتحموا أرضية الملعب واشتبكوا من لاعبي الضيوف.

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وأصدر الاتحاد التركي بيانا: "ما حدث في كرة القدم، وهي لعبة صداقة وسلام وأخوة، أمر غير مقبول على الإطلاق. ولا ينبغي لأحد أن يشك في أنه سيتم تطبيق العقوبات الجنائية اللازمة على المسؤولين عن الأحداث بعد انتهاء التحقيقات. لمنع تكرار هذه الحوادث".

وتوقفت المباراة أكثر من مرة بسبب إلقاء المشجعين للمقذوفات ما جعل الحكم خليل أوموت ميلر يطلب الحكام المساعدين لوسط الملعب في انتظار هدوء الجماهير.

وعقب المباراة نزل بعض من مشجعي طرابزون لأرض الملعب واشتبكوا مع لاعبي فنربخشة رغم محاولات قوات الأمن لمنعهم.

وبعد تدخل قوات الأمن، دخل لاعبو فنربخشة عبر النفق وتوجهوا إلى غرفة الملابس.

ومن جانبه قال إنيس باردي لاعب طرابزون وصاحب الهدف الأول لفريقه بعد المباراة: "هذا مشهد لم أشهده من قبل. لقد حاولوا استفزاز الناس أثناء الاحتفال بنهاية المباراة".

وصرّح إسماعيل كارتال المدير الفني لفنربخشة بعد اللقاء: "كان يجب إلغاء المباراة، ورغم ذلك أكمل الحكام المباراة، كنت أتمنى ألا تحدث مثل هذه الأمور بعد المباراة".

وأكمل "خسرنا في ملعبنا بنتيجة 3-2 في الدور الأول من طرابزون، ولم يتلقوا أي رد فعل من مدرجاتنا. غادروا الملعب بسهولة. لا أفهم لماذا تحدث هذه الأشياء هنا عندما نفوز هنا. لا أفهم لماذا نواجه الكثير من الأشياء".

واصطدمت إحدى المقذوفات برأس المدير الفني خلال احتفاله بهدف فريقه بالهدف الأول واستكمل اللقاء بشكل طبيعي بعد علاجه.

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وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة منذ البداية وخرج في الدقيقة 96.

وتألق تريزيجيه خلال المباراة إذ سجل هدفا وساهم في صناعة فرصة محققة للتسجيل.

وسجل ثنائية طرابزون إينيس باردي وتريزيجيه، بينما سجل أهداف فنربخشة فريد (2) وميتشي بتشوايي.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فنربخشة للنقطة 79 ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد طرابزون عند النقطة 49 في المركز الثالث.

طرابزون سبور الدوري التركي فنربخشة
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