بالثلاثة.. برشلونة يذيق أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى على ملعبه

سحق برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية البلوجرانا جواو فيليكس في الدقيقة 38 وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 47 وفيرمين لوبيز في الدقيقة 65.

وبذلك تلقى أتلتيكو مدريد الخسارة الأولى على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

ضربة صديق الأمس

البداية أتت بتسديدة بابلو باريوس لاعب أتلتيكو التي مرت بجوار قائم تير شتيجن في الدقيقة 7.

وفي الدقيقة 38 سدد فيرمين لوبيز كرة خطيرة ولكن تألق يان أوبلاك في التصدي لها.

ومن الهجمة التالية أتى هدف الكتلان الأول بتوقيع جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد، بعد تمريرة من ليفاندوفسكي.

وبذلك كرر فيليكس ما فعله في مباراة الذهاب التي سجل بها هدف فوز برشلونة.

وتعرض تشافي مدرب برشلونة للطرد في الدقيقة 42 بسبب الاعتراض على الحكم.

وكاد ألفارو موراتا يسجل العادل في الدقيقة 44 ولكن تسديدته مرت فوق العارضة.

استعان بسابقي برشلونة ولكن

مع انطلاق الشوط الثاني حل أنطوان جريزمان وممفيس ديباي لاعبا برشلونة سابقا في صفوف أتلتيكو بدلا من صامويل لينو وموراتا.

وفي الدقيقة 47 تلقى ليفاندوفسكي تمريرة من رافينيا وحولها إلى الهدف الثاني.

وكاد ماركوس يورينتي يقلص الفارق في الدقيقة 53 ولكن تألق تير شتيجن أوقفه.

وحل كوكي وأنخيل كوريا بدلا من رودريجو ريكيلمي ويورينتي في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61 أتى لامين جمال بدلا من رافينيا في صفوف برشلونة.

الثالث قتل المباراة بتوقيع فيرمين لوبيز برأسية في الدقيقة 65 بعد عرضية من ليفاندوفسكي.

وحل ساؤول بدلا من رودريجو دي بول بعد الهدف مباشرة.

فيما خرج جواو فيليكس وسيرجي روبرتو وحل بدلا منهما أوريول روميو وفيتور روكي في الدقيقة 77.

ثم أتى إنيجو مارتينيز ومارك كاسادو بدلا من هيكتور فورت وفيرمين لوبيز في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 92 تعرض الأرجنتيني ناهويل مولينا ظهير أتلتيكو للبطاقة الحمراء.

الفوز الساحق رفع رصيد برشلونة إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

فيما تجمد رصيد أتلتيكو عند 55 نقطة في المركز الخامس.

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