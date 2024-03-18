استبعاد ثلاثي الترجي من قائمة تونس.. وضم المثلوثي وزدام في كأس عاصمة مصر

الإثنين، 18 مارس 2024 - 00:56

كتب : أحمد الخولي

منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم غياب 4 لاعبين من بينهم ثلاثي الترجي وتعويضهم برباعي على رأسهم حمزة المثلوثي مدافع الزمالك ومعتز زدام لاعب وسط المصري خلال المشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر.

معتز زدام

النادي : المصري

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

تونس

واستبعد الاتحاد التونسي ثلاثي الترجي ياسين مرياح وحسام تقا وأمان الله مميش استعدادا لمشاركة الترجي في دوري أبطال إفريقيا لأجل "تمثيل كرة القدم التونسية أحسن تمثيل وضمان أوفر حظوظ التأهل".

وسيلتقي الترجي مع أسيك ميموزا الإيفواري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وسيغيب بسام الصرارفي إثر تعرضه للإصابة عن القائمة.

وسينضم عوضا عن الرباعي: حمزة المثلوثي لاعب الزمالك ومعتز الزدام لاعب المصري ونادر الغندري وفيصل المناعي.

وسيسافر وفد المنتخب التونسي إلى القاهرة صباح يوم الإثنين في رحلة تنطلق من مطار تونس في حدود الساعة الحادية عشرة و النصف صباحا بتوقيت تونس.

وسيلتحق اللاعبون الناشطون خارج تونس مباشرة بالبعثة في مصر

ولم يتواجد المثلوثي وزدام في قائمة نسور قرطاج للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

المثلوثي خاض الموسم الجاري 17 مباراة سجل خلالها هدفا مع الزمالك.

ويعود للمشاركة بقميص منتخب بلاده لأول مرة منذ سبتمبر 2022 عندما صنع هدف الفوز ضد جزر القمر وديا.

ويلعب زدام معارا من الترجي للمصري ويتألق بقميص الفريق البورسعيدي حيث سجل هدفين في 5 مشاركات.

وينضم لاعب الوسط لأول مرة منذ مشاركته في كأس العرب 2021 والتي أقيمت في قطر وحل فيها نسور قرطاج وصيفا.

ويتواجد في القائمة التونسية سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك ويغيب علي معلول ظهير أيسر الأهلي.

وستلعب كرواتيا أمام تونس في الدور قبل النهائي، فيما يلعب منتخب مصر أمام نيوزيلاندا في نصف النهائي الآخر.

ويلعب الخاسر امام الخاسر في مباراة تحديد المركز الثالث، فيما يلعب الفائز أمام الفائز بالمباراة النهائية.

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