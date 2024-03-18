بعد تأجيل المباراة ضد أتالانتا.. فيورنتينا يوضح تفاصيل حالة مديره بعد تعرضه لأزمة قلبية

الإثنين، 18 مارس 2024 - 00:33

كتب : FilGoal

شعار فيورنتينا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي استقرار الحالة الصحية لـ جو باروني المدير العام للنادي بعد الإصابة بأزمة قلبية ظهر الأحد.

وتأجلت مباراة أتالانتا وفيورنتينا قبل ساعات من بدايتها لحساب الجولة 29 من الدوري الإيطالي بسبب إصابة باروني بأزمة قلبية ونقله للمستشفى.

وأوضح بيان النادي البنفسجي أن "باروني في وحدة العناية المركزة للقلب في مستشفى سان رافائيل في ميلانو، وحالته لا تزال حرجة ولكنها مستقرة. يتلقى باروني حاليا العلاج الأكثر تقدما في وظائف القلب ودعمه. سيتم نشر تحديث آخر غدا".

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وزار لاعبو فيورنتينا وفينتشينزو إيتاليانو مديرهم في المستشفى للاطمئنان على حالتهم وعادوا لمدينة فلورنسا مجددا.

ويتولى باروني منصب المدير العام لنادي فيورنتينا منذ موسم 2019-2020.

وكان مقررا أن تقام المباراة في ملعب أتالانتا في السابعة مساءً لكنها تأجلت لآجل غير مسمى بحسب بيان رابطة الدوري الإيطالي.

ويحتل أتالانتا المركز السادس برصيد 47 نقطة ولم يحقق الفوز محليا في آخر 4 جولات.

بينما يحتل فيورنتينا المركز الثامن برصيد 43 نقطة.

وسيلتقي أتالانتا أوروبيا مع ليفربول في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

فيما سيلتقي فيورنتينا مع فيكتوريا بلزن التشيكي في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

فيورنتينا الدوري الإيطالي أتالانتا جو باروني
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