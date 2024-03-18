تأثير الخروج الأوروبي.. إنتر يسقط في فخ التعادل ضد نابولي

سقط إنتر ميلان في فخ التعادل مع منافسه نابولي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويأتي التعادل بعد خروج النيراتزوري من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 من قبل أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

وسجل ماتيو دارميان هدف إنتر، بينما أحرز جوان جيسوس هدف نابولي السابق.

وافتتح دارميان التسجيل في الدقيقة 43 من صناعة أليساندرو باستوني بعد عرضية أرضية قابلها دارميان بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك.

وتعادل نابولي في الدقيقة 81 من رأسية من جيسوس لاعب إنتر السابق بعد عرضية من ركلة ركنية.

وخرج أيضا نابولي من بطولة دوري أوروبا في نفس الدور من برشلونة بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف إذ انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق.

وتوقفت سلسلة فوز إنتر المتتالي في الدوري عند 10 مباريات متتالية.

وعلى الجانب الآخر يعتبر هذا التعادل هو الثاني على التوالي لنابولي إذ تعادل ضد تورينو في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

ووصل إنتر للنقطة 76 متصدرا جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتقى نابولي للنقطة 45 في المركز السابع.

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