كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق

اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في منافسات كرة اليد رجال بـ أولمبياد باريس 2024 بعد نهاية منافسات الملحق العالمي.

وتأهل 6 منتخبات من الملحق العالمي ليكتمل عدد المنتخبات المشاركة في البطولة التي ستقام بين يونيو وأغسطس المقبل.

وتأهلت منتخبات إسبانيا وسلوفينيا وكرواتيا وألمانيا والنرويج والمجر بحجز بطاقة الملحق.

وأقيمت مباريات الملحق بتقسيم 12 منتخبا من حول العالم لم تحجز بطاقة التأهل المباشر للأولمبياد على 3 مجموعات يتأهل منها أول وثاني الترتيب مباشرة للتتواجد في باريس 2024.

وفي المجموعة التي استضافتها إسبانيا تأهلت إسبانيا وسلوفينيا على حساب البرازيل والبحرين.

وفي المجموعة التي استضافتها ألمانيا تأهلت منتخبات كرواتيا وألمانيا على حساب النمسا والجزائر.

وفي المجموعة التي استضافتها المجر تأهلت المجر والنرويج على حساب البرتغال وتونس.

وإليكم المنتخبات المتأهلة لمنافسات كرة اليد رجال في 2024

مصر - بطل إفريقيا

فرنسا - المستضيف

الدنمارك - بطل العالم

السويد - ثالث أوروبا

إسبانيا - الملحق

سلوفينيا - الملحق

كرواتيا - الملحق

ألمانيا - الملحق

النرويج - الملحق

المجر - الملحق

اليابان - بطل آسيا

الأرجنتين - بطل أمريكا الجنوبية

يذكر أن منتخب فرنسا توج بذهبية أولمبياد طوكيو 2020 وجاءت الدنمارك في المركز الثاني.

وحلت إسبانيا ثالثة وحصدت البرونزية بعدما حققت الفوز على مصر آنذاك بنتيجة 33-31.