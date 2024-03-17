خبر في الجول - الثانية لـ مودرن فيوتشر والثالثة للمصريين.. المغربي جلال جيد يدير مباراة الزمالك

يقود طاقم تحكيم مغربي بالكامل إدارة مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أسند المباراة لطاقم تحكيم بقيادة جلال جيد.

ويعاونه الثنائي لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد حاملي الراية.

ويتولى كريم صبري مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه زكرياء برنيسي.

وبدأ جلال جيد -36 عاما- مسيرته التحكيمية في الدوري المغربي عام 2015.

وهذه ثالث مباراة يديرها الحكم المغربي لفريق مصري، والثانية لمودرن فيوتشر تحديدا، الذي أدار له مباراة دور المجموعات في الكونفدرالية ضد الأهلي بنغازي الليبي والتي شهدت فوز فيوتشر 2-1.

أما المناسبة الاولى كانت مباراة المصري ضد القطن الكاميروني في مجموعات الكونفدرالية عام 2022، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2-0.

وأدار جيد مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الماضية، والتي انتهت بفوز بوركينا 1-0.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا أدار الحكم المغربي مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي في ختام منافسات دور المجموعات، والتي انتهت بفوز صنداونز 1-0.

وتقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس، على أن يُقام الإياب في 7 أبريل.