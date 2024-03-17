خبر في الجول - الثانية لـ مودرن فيوتشر والثالثة للمصريين.. المغربي جلال جيد يدير مباراة الزمالك

الأحد، 17 مارس 2024 - 23:33

كتب : محمد عبد العظيم

الحكم المغربي جلال جيد

يقود طاقم تحكيم مغربي بالكامل إدارة مباراة الزمالك أمام مودرن فيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف أسند المباراة لطاقم تحكيم بقيادة جلال جيد.

ويعاونه الثنائي لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد حاملي الراية.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة البركان ضد أبو سليم مصدر من فيوتشر يكشف حقيقة عرض صلاح سفر رفعت للعلاج في إنجلترا إكرامي: ميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك.. ونجاح الفريق يعتمد على الاستمرارية مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لزيزو والونش.. وجلسة بين جوميز وعبد الله السعيد

ويتولى كريم صبري مهمة الحكم الرابع.

ويتواجد سمير قزاز كحكم للفيديو، ويعاونه زكرياء برنيسي.

وبدأ جلال جيد -36 عاما- مسيرته التحكيمية في الدوري المغربي عام 2015.

وهذه ثالث مباراة يديرها الحكم المغربي لفريق مصري، والثانية لمودرن فيوتشر تحديدا، الذي أدار له مباراة دور المجموعات في الكونفدرالية ضد الأهلي بنغازي الليبي والتي شهدت فوز فيوتشر 2-1.

أما المناسبة الاولى كانت مباراة المصري ضد القطن الكاميروني في مجموعات الكونفدرالية عام 2022، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2-0.

وأدار جيد مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الماضية، والتي انتهت بفوز بوركينا 1-0.

وفي النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا أدار الحكم المغربي مباراة صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي في ختام منافسات دور المجموعات، والتي انتهت بفوز صنداونز 1-0.

وتقام مباراة الذهاب يوم 31 مارس، على أن يُقام الإياب في 7 أبريل.

الزمالك الكونفدرالية مودرن فيوتشر جلال جيد
نرشح لكم
الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة البركان ضد أبو سليم انضمام محمد شريف وحمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر إكرامي: ميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك.. ونجاح الفريق يعتمد على الاستمرارية مران الزمالك - تدريبات تأهيلية لزيزو والونش.. وجلسة بين جوميز وعبد الله السعيد خبر في الجول - الأهلي يقرر التجديد لـ طاهر محمد بناء على رغبة كولر أشرف صبحي: التوأم تفهم رغبة صلاح.. والأطباء أكدوا سلامة مخ أحمد رفعت وكيل جوميز يكشف حقيقة طلبه إجراء تغييرات في جهازه.. وما دار مع مسؤولي الأبيض مران منتخب مصر - انتظام مصطفى شلبي.. وحضور علام وبركات
أخر الأخبار
تأثير الخروج الأوروبي.. إنتر يسقط في فخ التعادل ضد نابولي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - 6 منتخبات تلحق بـ مصر في أولمبياد باريس 2024 عن طريق الملحق 19 دقيقة | كرة يد
اسكواش - كول بول يتوج بلقب أوبتاسيا على حساب علي فرج 37 دقيقة | رياضات أخرى
خبر في الجول - الثانية لـ مودرن فيوتشر والثالثة للمصريين.. المغربي جلال جيد يدير مباراة الزمالك 47 دقيقة | الكرة المصرية
بهدف نيجيري.. فلامنجو يتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس للشباب أمام بوكا جونيورز 56 دقيقة | أمريكا
الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة البركان ضد أبو سليم 56 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال لـ الدوري الأمريكي ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب: لم أتوقع أن نخسر 5-0.. ولذلك لم يخرج صلاح 2 مدير مركز القلب الرياضي يشرح إصابة رفعت.. ونصيحة للاعبين 3 تطورات حالة أحمد رفعت بعد سقوطه في مباراة الاتحاد وفيوتشر.. 24 ساعة تحسم الأمور 4 قرعة دوري أبطال إفريقيا – الأهلي ضد سيمبا في دور الـ8.. وأمر لم يحدث منذ 11 عاما