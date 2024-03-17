الكونفدرالية – تقرير مغربي: طاقم تحكيم مصري لمباراة نهضة بركان ضد أبو سليم

كشف تقرير مغربي أن طاقم تحكيم مصري سيقود مباراة نهضة بركان ضد منافسه أبو سليم في دور ربع نهائي بطولة الكونفدرالية.

وذكر موقع 360 سبورت المغربي طاقم التحكيم، إذ سيكون بقيادة محمد معروف ويساعده سامي هلال كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثاني.

وجاء أحمد الغندور كحكم رابع، ويتواجد محمود عاشور في غرفة تقنية الفيديو ويساعده محمود البنا.

وجاءت قرعة الكونفدرالية كالتالي:

مودرن فيوتشر × الزمالك

أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي

ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري

استاد مالي × دريمز الغاني

وأسفرت قرعة نصف النهائي عن مواجهة الفائز من مواجهة ريفرز يونايتد النيجيري × اتحاد العاصمة الجزائري أمام الفائز من مواجهة أبو سليم الليبي × نهضة بركان المغربي.

وعلى الجانب الآخر، يلتقي الفائز من مواجهة مودرن فيوتشر والزمالك أمام الفائز من استاد مالي ودريمز الغاني.

وصعدت أندية: اتحاد العاصمة الجزائري، ومودرن فيوتشر المصري (المجموعة الأولى) - الزمالك المصري، وأبو سليم الليبي (المجموعة الثانية) - دريمز الغاني، وريفرز يونايتد النيجيري (المجموعة الثالثة) - نهضة بركان المغربي واستاد مالي (المجموعة الرابعة).

وجنبت القرعة مواجهة أي فريقين من نفس المجموعة في الدور ربع النهائي.

وجاء التصنيف الأول كالآتي: اتحاد العاصمة الجزائري - الزمالك - دريمز - نهضة بركان.

بينما التصنيف الثاني: مودرن فيوتشر - أبو سليم الليبي - ريفرز يونايتد - استاد المالي.

يذكر أن اتحاد العاصمة الجزائري هو حامل لقب بطولة الكونفدرالية، فيما يتواجد 3 فرق توجوا من قبل باللقب، وهم: الزمالك عام 2019، ونهضة بركان عامي 2020، و2022، بالإضافة إلى الملعب المالي عام 2009.