نهاية مسيرته في أوروبا.. تقرير: جيرو يسعى للانتقال لـ الدوري الأمريكي

الأحد، 17 مارس 2024 - 22:57

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان وإنتر

يسعى أوليفييه جيرو لاعب ميلان للانتقال إلى الدوري الأمريكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب انتهاء الموسم مع الفريق الإيطالي.

وذكرت شبكة إي إس بي إن قرار ميلان بعدم تجديد عقد جيرو الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقضى اللاعب البالغ من العمر 37 عاما 3 سنوات رفقة ميلان وتوج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم قبل الماضي.

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وأفادت الشبكة أن جيرو كان يرغب في الاستمرار مع ميلان، لكن لديه الحماس في الانتقال إلى الدوري الأمريكي دون الكشف عن النادي حتى الآن.

وأكدت الشبكة أن جيرو يريد اتباع زميله في المنتخب هوجو لوريس الذي انتقل إلى نادي لوس أنجيلوس في ديسمبر الماضي.

وتوج جيرو ببطولة كأس العالم مع فرنسا في 2018 وتواجد في نهائي البطولة في 2022 بقطر.

ويعتبر جيرو الهداف التاريخي لمنتخب الديوك بتسجيله 56 هدفا.

وشارك لاعب تشيلسي السابق في 36 مباراة رفقة ميلان خلال الموسم الحالي وسجل 14 هدفا وصنع 9 أهداف في جميع البطولات.

ميلان الدوري الإيطالي أوليفييه جيرو الدوري الأمريكي
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