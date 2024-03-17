كرة يد - الكشف عن تفاصيل إصابة هشام صلاح مع منتخب مصر خلال مواجهة نيجيريا

الأحد، 17 مارس 2024 - 22:54

كتب : FilGoal

هشام صلاح

كشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ورئيس البعثة الطبية في دورة الألعاب الإفريقية، تفاصيل إصابة هشام صلاح لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي الزمالك، خلال مواجهة نيجيريا في ختام دور المجموعات.

وكان هشام صلاح تعرض للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد، ضمن ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الأفريقية، حيث أثار اللاعب الفزع بعدما خرج باكيا بسبب شكواه من آلام في الركبة.

ونقل اللاعب بسيارة إسعاف إلى مستشفى "ليجون" في العاصمة الغانية أكرا قبل أن يلحق به حسن كمال رئيس البعثة الطبية.

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وأكد كمال أن الكشف المبدئي أظهر إصابة اللاعب بالتواء في أربطة الركبة، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة التي أظهرت سلامة العظام وعدم وجود أي كسور.

وأوضح أن اللاعب بدأ على الفور تنفيذ برنامج علاجي يتضمن تناول بعض الأدوية كما تم عمل جبيرة، على أن يتم إجراء أشعة رنين بعد زوال الورم للتأكد تماما من الإصابة.

وأشاد حسن كمال بتجهيزات المستشفيات في غانا، مؤكدا أن البعثة الطبية قامت بجولات قبل البطولة لاختيار عدد من المستشفيات للجوء إليها في الطوارئ، مؤكدا أن تلك المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى.

كرة يد هشام صلاح
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