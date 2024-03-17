ميلان 5000 ينتصر على فيرونا بثلاثية.. وروما يزيد جراح ساسولو

الأحد، 17 مارس 2024 - 22:35

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - صامويل شوكويزي

حقق ميلان الفوز في ملعب مارك أنطونيو بينتيجودي معقل هيلاس فيرونا بنتيجة 3-1 في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وفي الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية حقق روما فوزا بهدف دون مقابل على ساسولو.

وابتعد ميلان في المركز الثاني مستغلا تعثرات يوفنتوس المتتالية، فيما اقترب روما من صراع المربع الذهبي.

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وتقدم ميلان في الدقيقة 44 بفضل هدف بمجهود فردي من ثيو هيرنانديز الذي تحصل على بطاقة صفراء بعدها مباشرة ليغيب عن لقاء فيورنتينا في الجولة المقبلة عقب التوقف الدولي.

وفي الدقيقة 50 سجل كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني للروسونيري بمتابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس بعد تسديدة لياو.

ووصل ميلان للهدف رقم 5000 في تاريخه بالدوري الإيطالي بعد يوفنتوس وإنتر.

كما وصل بوليسيتش لـ 20 مساهمة الموسم الجاري، وأصبح أول أمريكي يسجل في 4 مباريات متتالية بالدوريات الخمس الكبرى منذ 2010.

وقلص تيجاني نوسلين بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء النتيجة بهدف لأصحاب الأرض في الدقيقة 54.

وسجل النيجيري صامويل شوكويزي أول أهدافه مع ميلان في الدوري الإيطالي بتسديدة قوية من لمسة واحدة من على حدود منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 62 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس في المركز الثاني وبفارق 13 نقطة مؤقتا عن إنتر المتصدر.

وفي العاصمة الإيطالية واصل روما نتائجه الإيجابية وسجل فوزا على ساسولو بهدف القائد لورينزو بيليجريني الذي سجله في الدقيقة 50 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ورفع قائد الذئاب رصيده لـ 7 أهداف الموسم الجاري في الدوري الإيطالي خلف باولو ديبالا 12 وروميلو لوكاكو 10.

ومنع القائم فرصة التعادل لساسولو في آخر دقائق اللقاء من خطأ دفاعي لروما.

واقترب روما من صراع المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن بولونيا الرابع.

وفي المركز التاسع عشر قبل الأخير يظل ساسولو برصيد 23نقطة بفارق نقطتين عن مراكز الهبوط.

روما الدوري الإيطالي ميلان ساسولو هيلاس فيرونا
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