ألونسو يواصل صناعة التاريخ.. ليفركوزن ينتصر على فرايبورج بصعوبة

انتصر باير ليفركوزن على منافسه فرايبورج 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف ليفركوزن كل من فلوريان فيرتز وآدم هلوزيك وباتريك تشيك، بينما أحرز ريتسو دوان ويانيك كيتيل ثنائية فرايبورج.

وواصل تشابي ألونسو المدير الفني لباير ليفركوزن صناعة التاريخ لفريقه فوصل للمباراة الـ38 دون خسارة في جميع البطولات.

ووصل للفوز الـ22 في الدوري الألماني رفقة فريقه وهو الرقم الذي لم يصل له ليفركوزن في تاريخه أبدا من قبل.

وافتتح فيرتز أهداف ليفركوزن في الدقيقة الثانية من صناعة أليكس جريمالدو بعد تسديدة مقوسة رائعة.

وتعادل دوان في الدقيقة العاشرة بعد توغله داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وأضاف هلوزيك الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد وصول الكرة له أمام المرمى الخالي.

ووسع تشيك الفارق لليفركوزن في الدقيقة 53 بعد تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وقلص كيتيل الفارق لفرايبورج في الدقيقة 79 بعد تسديدة قوية في الزاوية الضيقة من داخل منطقة الجزاء.

بهذا الفوز وصل ليفركوزن للنقطة 70 متصدرا جدول ترتيب الدوري الألماني وبفارق 10 نقاط عن الوصيف بايرن ميونيخ.

وتجمد رصيد فرايبورج عند النقطة 33 في المركز التاسع.

video:1