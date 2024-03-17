السجل السلبي توقف.. ألميريا يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني بالجولة 29

حقق ألميريا فوزه الأول المنتظر في الموسم الجاري من الدوري الإسباني بنتيجة 1-0 خارج القواعد على لاس بالماس.

وانتظر ألميريا للجولة 29 من الدوري الإسباني ليحقق انتصاره الأول في الموسم.

وأصبح صاحب الانطلاقة الأسوأ في تاريخ الدوري الإسباني في القرن الحالي برصيد 28 جولة دون فوز.

كما حقق الفريق أول فوز له في الدوري الإسباني منذ أبريل 2023 عندما فاز على خيتافي الموسم الماضي.

سجل هدف فوز ألميريا الوحيد في اللقاء ليو بابتيستاو في الدقيقة 14 بعد عرضية من لارجي رامازاني.

وجاء ذلك الفوز في المباراة الأولى لبيبي ميل على رأس العارضة الفنية للفريق، وهو المدرب الرابع الذي يتولى تدريب الفريق هذا الموسم.

فسبقه فيثنتي مورينو في أول 7 جولات ثم ألبرتو لاسارتي في جولتين بشكل مؤقت، وأخيرا جيزكا جاريتاتو الذي قاد الفريق في 20 مباراة.

الفوز الأول لألميريا رفع رصيده لـ 13 نقطة بفارق 14 نقطة عن مقاعد البقاء قبل 9 جولات على نهاية الموسم.

فيما توقف رصيد لاس بالماس عند 37 نقطة ودون فوز في آخر 5 جولات من المسابقة.