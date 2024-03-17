رغم تألق تريزيجيه وتسجيله هدفا.. طرابزون يخسر في الوقت القاتل من فنربخشة

الأحد، 17 مارس 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

محمود حسن تريزيجيه

خسر طرابزون من فنربخشة 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري التركي.

وشارك الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه في المباراة منذ البداية وخرج في الدقيقة 96.

وتألق تريزيجيه خلال المباراة إذ سجل هدفا وساهم في صناعة فرصة محققة للتسجيل.

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وسجل ثنائية طرابزون إينيس باردي وتريزيجيه، بينما سجل أهداف فنربخشة فريد (2) وميتشي بتشوايي.

افتتح فريد أهداف المباراة في الدقيقة 13 من صناعة دوشان تاديتش.

وضاعف فريد النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة تاديتش أيضا.

وقلص باردي الفارق في الدقيقة 63 من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

وأحرز تريزيجيه هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 78 من ركلة جزاء وحصل على بطاقة صفراء بسبب خلعه للقميص أثناء الاحتفال.

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وقتل بتوشايي آمال طرابزون في الوقت القاتل في الدقيقة 87 من صناعة سيردار دورسون.

ويعد عبد الله أفشي المدير الفني لطرابزون أكثر مدرب في تاريخ الدوري التركي خسارة من فنربخشة بـ12 مباراة.

وللمباراة الثانية على التوالي يساهم تريزيجيه، إذ في المباراة الماضية ضد كاراجومبروك سجل هدفا وصنع 2 آخرين.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد فنربخشة للنقطة 79 ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد طرابزون عند النقطة 49 في المركز الثالث.

محمود حسن تريزيجيه الدوري التركي طرابزون فنربخشة
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