تشكيل برشلونة - جواو فيليكس يواجه فريقه السابق

الأحد، 17 مارس 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

أعلن تشافي هيرنانديز تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد في الجولة 29 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - هيكتور فورت

خط الوسط: سيرجي روبرتو - أندرياس كريستنسن - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جواو فيليكس

بينما جاء تشكيل أتلتيكو كالتالي:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - أكسيل فيتسل - رينيلدو ماندافا - صامويل لينو

خط الوسط: ماركوس يورينتي - بابلو باريوس - رودريجو دي بول

خط الهجوم: ألفارو موراتا - رودريجو ريكيلمي

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بفارق نقطة عن جيرونا الثاني الذي لعب مباراة أكثر.

أما أتلتيكو مدريد فيحتل المركز الخامس برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة أيضا عن أتلتيك بلباو الرابع الذي لعب مباراة أكثر.

تشافي برشلونة
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