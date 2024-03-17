انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (1)-(1) نابولي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ميلان ضد نابولي في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

لمتابعة المباراة من هنا

---------------------------------

انتهت

ق 81: جوووول جوان جيسوس يسجل التعادل من رأسية بعد عرضية من ضربة ركنية

ق 53: تسديدة أرضية قوية من فيديريكو ديماركو خارج منطقة الجزاء وتصدي من ميريت

بداية الشوط الثاني

استراحة

إنتر يتقدم بهدف من دارميان تسديدة قوية تهز شباك ميريت بالدقيقة 44#إنتر_نابولي | #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/yng2cD2piB — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) March 17, 2024

ق 43: جوووول ماتيو دارميان بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من صناعة أليساندرو باستوني مدافع الفريق بعد عرضية أرضية.

ق 13: إنقاذ رائع من أليكس ميريت على مرتين بعد رأسية من ماتيو دارميان عقبها تسديدة من لاوتارو.

ق 11: جوان جيسوس ينقذ نابولي بعد إغلاق تسديدة لاوتارو مارتينيز من داخل منطقة الجزاء.

بداية المباراة