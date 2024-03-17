التشكيل – تغييران من إنزاجي عن مباراة أتليتكو.. وغياب أوسيمين من ثلاثي هجوم نابولي

الأحد، 17 مارس 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي - إنتر

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 29 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأحدث إنزاجي تغييرين عن مباراة أتليتكو مدريد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وهو بتواجد ماتيو دارميان وفرانشيسكو أتشيربي بشكل أساسي، بينما باقي التشكيل كما كان.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنيامين بافارد – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكا تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

وعلى الجانب الآخر أعلن فرانشيسكو كالزونا المدير الفني لـ نابولي تشكيل فريقه ضد إنتر.

ولم يتواجد فيكتور أوسيمين في التشكيل الأساسي ليكون التغيير الوحيد في الثلاثي الأمامي لفريق الجنوب.

وأتى التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – ماتياس أوليفيرا

خط الهجوم: فرانك زامبو أنجويسا – ستانيسلاف لوبوتكا – حامد تراوري

خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا – جياكومو راسبادوري - ماتيو بوليتانو

ويتصدر إنتر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بينما يأتي نابولي في المركز السابع برصيد 44 نقطة.

الدوري الإيطالي نابولي إنتر سيموني إنزاجي
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