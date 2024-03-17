برونو: هدفنا التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.. وهذه مشكلة يجب أن نحلها

الأحد، 17 مارس 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - فولام ومانشستر يونايتد

أقر برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد أن هدف فريقه هو التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل مانشستر يونايتد إلى نصف نهائي كأس إنجلترا بعد الفوز على ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة مثيرة ودرامية جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

وقال لاعب الوسط البرتغالي لقناة ITV: "لدينا فريق شاب، إنهم بحاجة إلى الوقت، وعندما تتاح لهم فرصة اللعب، عليهم أن يظهروا أن لديهم الجودة للعب مع مانشستر يونايتد".

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وأضاف "لدينا الإيمان دائما، لكن المشكلة أن الأداء غير ثابت، لكن نعطي 100% ونقدم دائما كل شيء، هذا النادي يتمتع بمعايير عالية".

وأكمل "جزء من اللعبة أن يتم انتقادك ولهذا السبب تلعب لمانشستر يونايتد".

وتابع "هذا الموسم لم يكن بالمستوى الذي نريده ولكننا نريد التحسن، قلنا دائما أن هدفنا هو الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى ومحاولة الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأنهى حديثه قائلا: "سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق هذه الأهداف، الكأس هي بطولة كبيرة لهذا النادي".

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد بعد وصول يونايتد بجانب كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وكوفينتري سيتي.

وأسفرت القرعة عن لعب كوفنتري سيتي ضد مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي أمام تشيلسي في دور نصف النهائي.

مانشستر يونايتد ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي برونو فيرنانديز
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