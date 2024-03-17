بمشاركة مرموش ومساهمته بهدف.. فرانكفورت يخسر من دورتموند بثلاثية

الأحد، 17 مارس 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت

حقق بروسيا دورتموند الفوز على آينتراخت فرناكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك بالجولة الـ 26 من الدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

سجل ثلاثية دورتموند في المباراة كل من كريم أديمي وماتس هوملز وإيمري تشان، بينما أحرز ماريو جوتزه هدف فرانكفورت الوحيد.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 50 في المركز الرابع بجدول الترتيب بينما توقف رصيد فرانكفورت عند النقطة 40 في المركز السادس.

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المباراة شهدت مشاركة عمر مرموش في دقائقها بالكامل.

تقدم فرانكفورت بالهدف الأول في الدقيقة الـ 13 عن طريق ماريو جوتزه بعد انفراد من مرموش تصدى له الحارس لترتد الكرة للاعب دورتموند السابق الذي سدد في الشباك.

وتعادل كريم أديمي لدورتموند في الدقيقة الـ 33 مستغلا عرضية من دونيل مالين أمام المرمى ليضع الكرة بالشباك.

وفي الشوط الثاني سجل مات هوملز الهدف الثاني لدورتموند برأسية رائعة في الدقيقة الـ 81 مستغلا عرضية من جوليان براندت.

في الدقيقة الـ 85 تعرض إيمري تشان لاعب دورتموند للطرد ببطاقة حمراء مباشرة ألغاها الحكم واكتفى بالإنذار بعد العودة لتقنية الفيديو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لدورتموند في الدقيقة الـ 91 حصل عليها جيمي بيوني جيتينس.

وسجل إيمري تشان ركلة الجزاء بنجاح لينهي الأمور لصالح فريقه.

إينتراخت فرانكفورت عمر مرموش
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