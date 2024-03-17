انضمام محمد شريف وحمدي فتحي لمعسكر منتخب مصر

الأحد، 17 مارس 2024 - 20:01

كتب : FilGoal

محمد شريف وحمدي فتحي مع حسام وإبراهيم حسن

انضم الثنائي محمد شريف لاعب الخليج السعودي وحمدي فتحي لاعب الوكرة القطري لمعسكر منتخب مصر الجاري.

محمد شريف

النادي : الخليج

حمدي فتحي

النادي : الوكرة

مصر

الثنائي انضم للمحاضرة الفنية للمدرب حسام حسن والتي تسبق المران بفندق إقامة منتخب مصر.

ومن المقرر أن يشارك شريف وفتحي في المران المسائي لمنتخب مصر اليوم على استاد القاهرة.

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ويخوض منتخب مصر معسكره الأول تحت قيادة حسام حسن مدرب الفريق الجديد والذي تولى المسؤولية عقب إقالة روي فيتوريا.

وبانضمام الثنائي يكون منتخب مصر في انتظار انضمام كل من مصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود حسن "تريزيجيه" المحترفون بالدوريات الأوروبية لاكتمال الصفوف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في بطولة كأس العاصمة الودية يوم 22 مارس الجاري.

وفي حالة فوز مصر على نيوزيلندا ستواجه الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا بينما سيلعب الخاسران ضد بعضهما.

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