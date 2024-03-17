انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(3) فنربخشة

الأحد، 17 مارس 2024 - 19:27

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal,com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد فنربخشة في الدوري التركي.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون بالمباراة.

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انتهت

ق 90+6: خروج تريزيجيه ودخول تاكسياركيس فونتاس

ق 87: جووول ميتشي بتشوايي لفنربخشة

ق 79: حصول تريزيجيه على بطاقة صفراء بعد خلعه للقميص احتفالا بالهدف.

ق 78: جوووول تريزيجيه من ركلة جزاء.

ق 63: جووول إينيس باردي لاعب طرابزون من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: جووول فريد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دوشان تاديتش.

ق 37: تسديدة من إينيس ديستان لاعب طرابزون لكن مدافع فنربخشة يستخلص الكرة على خط المرمى.

ق13. جوووول أول لفنرخبشة عن طريق فريد من صناعة تاديتش.

بداية المباراة

محمود حسن تريزيجيه طرابزون سبور الدوري التركي فنربخشة
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