انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(3) فنربخشة

يقدم لكم FilGoal,com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد فنربخشة في الدوري التركي.

ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون بالمباراة.

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انتهت

ق 90+6: خروج تريزيجيه ودخول تاكسياركيس فونتاس

ق 87: جووول ميتشي بتشوايي لفنربخشة

ق 79: حصول تريزيجيه على بطاقة صفراء بعد خلعه للقميص احتفالا بالهدف.

ق 78: جوووول تريزيجيه من ركلة جزاء.

ق 63: جووول إينيس باردي لاعب طرابزون من ركلة حرة مباشرة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: جووول فريد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دوشان تاديتش.

ق 37: تسديدة من إينيس ديستان لاعب طرابزون لكن مدافع فنربخشة يستخلص الكرة على خط المرمى.

ق13. جوووول أول لفنرخبشة عن طريق فريد من صناعة تاديتش.

بداية المباراة