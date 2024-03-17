انتهت الدوري التركي - طرابزون (2)-(3) فنربخشة
الأحد، 17 مارس 2024 - 19:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal,com تغطية مباشرة لمواجهة طرابزون سبور ضد فنربخشة في الدوري التركي.
ويلعب محمود حسن "تريزيجيه" في التشكيل الأساسي لطرابزون بالمباراة.
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انتهت
ق 90+6: خروج تريزيجيه ودخول تاكسياركيس فونتاس
ق 87: جووول ميتشي بتشوايي لفنربخشة
ق 79: حصول تريزيجيه على بطاقة صفراء بعد خلعه للقميص احتفالا بالهدف.
ق 78: جوووول تريزيجيه من ركلة جزاء.
ق 63: جووول إينيس باردي لاعب طرابزون من ركلة حرة مباشرة.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+4: جووول فريد بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من دوشان تاديتش.
ق 37: تسديدة من إينيس ديستان لاعب طرابزون لكن مدافع فنربخشة يستخلص الكرة على خط المرمى.
ق13. جوووول أول لفنرخبشة عن طريق فريد من صناعة تاديتش.
بداية المباراة