شباكه المفضلة.. محمد صلاح يسجل هدفه الـ 13 ضد مانشستر يونايتد.

الأحد، 17 مارس 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول

يستمر محمد صلاح في هز شباك مانشستر يونايتد وذلك خلال مواجهة فريقه ضده.

ويلتقي ليفربول حاليا مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة بمتابعة لتسديدة داروين نونيز التي تصدها لها أندري أونانا.

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هدف صلاح كان هو الـ 13 الذي يسجله في مرمى مانشستر يونايتد ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.

وبالإضافة إلى التسجيل فقد تمكن صلاح من صناعة أربعة أهداف.

ووصل صلاح لهدفه رقم 21 مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي خلال 32 مباراة.

عقب مانشستر يونايتد يعد كل من توتنام ومانشستر سيتي ووست هام ثاني أكثر الفرق التي سجل صلاح ضدها برصيد 11 هدفا لكل منهم.

ليفربول مانشستر يونايتد محمد صلاح
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