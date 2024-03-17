شباكه المفضلة.. محمد صلاح يسجل هدفه الـ 13 ضد مانشستر يونايتد.
الأحد، 17 مارس 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
يستمر محمد صلاح في هز شباك مانشستر يونايتد وذلك خلال مواجهة فريقه ضده.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
ويلتقي ليفربول حاليا مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني في المباراة بمتابعة لتسديدة داروين نونيز التي تصدها لها أندري أونانا.
هدف صلاح كان هو الـ 13 الذي يسجله في مرمى مانشستر يونايتد ليعزز رقمه كأكثر فريق سجل أهدافا بمرماه خلال 14 مباراة.
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صلاح يتقدم ⚽💪pic.twitter.com/7TgHu6D945— FilGoal (@FilGoal) March 17, 2024
وبالإضافة إلى التسجيل فقد تمكن صلاح من صناعة أربعة أهداف.
ووصل صلاح لهدفه رقم 21 مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي خلال 32 مباراة.
عقب مانشستر يونايتد يعد كل من توتنام ومانشستر سيتي ووست هام ثاني أكثر الفرق التي سجل صلاح ضدها برصيد 11 هدفا لكل منهم.
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