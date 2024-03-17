انتهت الدوري الألماني - دورتموند (3)-(1) فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بورسيا دورتموند ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة الـ 29 من الدوري الألماني.

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نهاية المباراة

ق93. جووووول ثااالث لدورتموند عن طريق إيمري تشان من ركلة جزاء.

ق91. ركلة جزاااء لبروسيا دورتموند.

ق85. بطااقة حمراء لإيمري تشان لاعب دورتموند.

ق81. جوووول الثاني لدورتموند عن طريق هوملز برأسية.

ق68. مرموش كاد أن يسجل لولا تألق الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق37. هدف غير محتسب لمرموش بسبب وجوده في وضعية تسلل.

ق33. جووووول التعادل لدورتموند عن طريق كريم أديمي بعد عرضية من مالين.

ق13. جوووووول أول لفرانكفورت عن طريق ماريو جوتزه بمتابعة لتصدي الحارس لانفراد من عمر مرموش.

بداية المباراة بعد قليل