إكرامي: ميزانية بيراميدز أقل من الأهلي والزمالك.. ونجاح الفريق يعتمد على الاستمرارية

الأحد، 17 مارس 2024 - 18:00

كتب : FilGoal

شريف إكرامي - بيراميدز - الزمالك

شدد شريف إكرامي لاعب بيراميدز أن فريقه لا يعد غير ناجح بسب عدم التتويج بالبطولات.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وقال إكرامي عبر إذاعة أون سبورتس إف إم"بيراميدز هو النادي الوحيد الذي يعتبر نادي فاشل إذا لم يتوج بلقب، مع احترامي هناك أندية مثل سيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وطلائع الجيش قد توجوا ببطولات هل هي أندية أنجح من بيراميدز؟".

وتابع "لا أحد يعلم مقدار ما يصرفه نادي بيراميدز وهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد الأهلي والزمالك من حيث الميزانية".

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وواصل "ما هو تصنيف الأندية التي حصلت على البطولات في السنوات الماضية مقابل تصنيف بيراميدز في إفريقيا؟ تصنيف النجاح بالنسبة لي هو الاستمرارية".

وكشف "رحلت من الأهلي بسبب عدم المشاركة ثم انتقلت إلى بيراميدز وشاركت لمدة موسمين بشكل أساسي وفي كل مرحلة بحياتك يكون لديك متطلبات معينة وأنا حققت بالفعل كل ما أريده في كرة القدم من بطولات ومشاركات أساسية".

وأتم "لو كان ملف التجديد قد أدير بطريقة مختلفة كان من الممكن أن أستمر بالأهلي حتى الآن وكنت أريد الاستمرار لعمر معين بكرة القدم وهذا الأمر لم يكن مضمونا في الأهلي وفي النهاية خروجي من النادي كان مشرفا".

شريف إكرامي بيراميدز الدوري المصري
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